Бразильця засудили в Україні за дії на Донбасі на боці сепаратистів

Павлоградський міський районний суд Дніпропетровської області засудив громадянина Бразилії Рафаеля Маркуса Лусваргі до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в четвер, 2 травня, повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

Зазначається, що судді визнали бразильця винним в участі в діяльності терористичних організацій та заборонених законом збройних формувань проросійських сепаратистів на Донбасі. Суд також стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тисяч гривень.

Сам обвинувачений визнавав свою провину лише в частині участі в діяльності не передбачених законом збройних формувань, проте заперечував участь у діяльності терористичних організацій. Під час виконання вироку обвинуваченому буде зараховано термін, проведений ним під вартою станом на 2 травня, зазначають у прокуратурі.

Українські правоохоронці затримали Лусваргі 6 жовтня 2016 року в аеропорту "Бориспіль" одразу після його прибуття в Україну з Бразилії. Слідство встановило, що з вересня 2014 року по травень 2015 року він був у складі збройних формувань "ДНР", брав участь у бойових діях, вербував іноземців, переважно бразильців, здійснював розвідувальні вилазки на позиції ЗСУ і коригував артилерійський вогонь по позиціях ЗСУ, нагадує "Інтерфакс-Україна".

25 січня 2017 року Печерський райсуд міста Києва визнав Лусваргі винним у створенні терористичної групи або терористичної організації та створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань і засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сам Лусваргі визнав свою провину.

Однак 18 серпня Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційні скарги захисника в інтересах Лусваргі та його самого, скасувавши вирок суду першої інстанції через процедурні порушення і продовжив йому арешт. Але згодом йому змінили запобіжний захід і він опинився на волі, жив в одному з київських монастирів Української православної церкви (Московського патріархату).

4 травня 2018 року, після того, як Лусваргі помітили на волі, і ця інформація стала публічною, представники партії "Національний корпус", націоналістичних організацій "Національні дружини" і С14 затримали його в Києві біля бразильського посольства і передали СБУ. Того самого дня в Службі безпеки України повідомили, що проводять із Лусваргі процесуальні дії, а прокуратура міста Києва заявила, що наполягатиме на взятті його під варту.

7 травня Павлоградський міський районний суд за клопотанням прокуратури міста Києва заарештував Лусваргі на 60 діб без можливості внесення застави і в подальшому неодноразово подовжував цей запобіжний захід. Під час судових дебатів прокурор просив суд призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 14 років із конфіскацією майна.