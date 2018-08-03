Бої за Газні: до 100 афганських солдатів "зникли або загинули" за останні дні

У провінції Газні в центральному Афганістані станом на понеділок, 13 серпня, щонайменше 100 солдатів афганської армії та співробітників силових структур "зникли або загинули" під час боїв із талібами, що тривають з 10 серпня, заявив речник афганських сил спеціального призначення Джавед Салем, повідомляє агенція dpa.
За його словами, військові загинули чи зникли в центрі міста Газні, де точаться основні бої, або ж під час спорадичних збройних сутичок в окремих районах провінції. Також Салем повідомив про 250 загиблих бойовиків "Талібану". Він стверджує, що підкріплення прямує до Газні з Кабула.
Тим часом речник "Талібану" повідомив у мережі Twitter, що всі дороги до Газні заблоковані талібами й жоден підрозділ підкріплення не зможе прорвати блокаду.
Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" атакували місто Газні в п'ятницю, 10 серпня. Протягом 11 та 12 серпня вони напали на ще кілька населених пунктів у однойменній провінції. Місто Газні має стратегічно важливе значення, воно розташоване лише в 150 кілометрах на південний захід від Кабула.
Нагадаємо, наприкінці червня влада Афганістану заявила про завершення режиму припинення вогню з радикальним ісламістським рухом "Талібан" і відновлення всіх військових операцій проти талібів. Кабул оголошував про одностороннє тижневе припинення вогню з 12 до 19 червня у зв'язку зі святкуванням завершення Рамадану, потім перемир'я було продовжено до 29 червня. Своєю чергою, лідери "Талібану" заявляли про готовність дотримуватися перемир'я лише протягом трьох святкових днів 15-17 червня. Утім, під час перемир'я в Афганістані іншими ісламістськими групами було скоєно кілька кривавих нападів із десятками загиблих, включаючи самих талібів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк