Бої за Газні: до 100 афганських солдатів "зникли або загинули" за останні дні

У провінції Газні в центральному Афганістані станом на понеділок, 13 серпня, щонайменше 100 солдатів афганської армії та співробітників силових структур "зникли або загинули" під час боїв із талібами, що тривають з 10 серпня, заявив речник афганських сил спеціального призначення Джавед Салем, повідомляє агенція dpa.

За його словами, військові загинули чи зникли в центрі міста Газні, де точаться основні бої, або ж під час спорадичних збройних сутичок в окремих районах провінції. Також Салем повідомив про 250 загиблих бойовиків "Талібану". Він стверджує, що підкріплення прямує до Газні з Кабула.

Тим часом речник "Талібану" повідомив у мережі Twitter, що всі дороги до Газні заблоковані талібами й жоден підрозділ підкріплення не зможе прорвати блокаду.

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" атакували місто Газні в п'ятницю, 10 серпня. Протягом 11 та 12 серпня вони напали на ще кілька населених пунктів у однойменній провінції. Місто Газні має стратегічно важливе значення, воно розташоване лише в 150 кілометрах на південний захід від Кабула.

Нагадаємо, наприкінці червня влада Афганістану заявила про завершення режиму припинення вогню з радикальним ісламістським рухом "Талібан" і відновлення всіх військових операцій проти талібів. Кабул оголошував про одностороннє тижневе припинення вогню з 12 до 19 червня у зв'язку зі святкуванням завершення Рамадану, потім перемир'я було продовжено до 29 червня. Своєю чергою, лідери "Талібану" заявляли про готовність дотримуватися перемир'я лише протягом трьох святкових днів 15-17 червня. Утім, під час перемир'я в Афганістані іншими ісламістськими групами було скоєно кілька кривавих нападів із десятками загиблих, включаючи самих талібів.