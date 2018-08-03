 Бої за Газні: до 100 афганських солдатів ″зникли або загинули″ за останні дні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

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Новини

Бої за Газні: до 100 афганських солдатів "зникли або загинули" за останні дні

Під час боїв у провінції Газні близько сотні солдатів загинули або зникли, повідомляють представники афганської армії. Збройні сутички силовиків із талібами тривають вже четверту добу.

Афганські поліцейські на блок-посту неподалік від Газні

Афганські поліцейські на блок-посту неподалік від Газні

У провінції Газні в центральному Афганістані станом на понеділок, 13 серпня, щонайменше 100 солдатів афганської армії та співробітників силових структур "зникли або загинули" під час боїв із талібами, що тривають з 10 серпня, заявив речник афганських сил спеціального призначення Джавед Салем, повідомляє агенція dpa.

За його словами, військові загинули чи зникли в центрі міста Газні, де точаться основні бої, або ж під час спорадичних збройних сутичок в окремих районах провінції. Також Салем повідомив про 250 загиблих бойовиків "Талібану". Він стверджує, що підкріплення прямує до Газні з Кабула.

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Тим часом речник "Талібану" повідомив у мережі Twitter, що всі дороги до Газні заблоковані талібами й жоден підрозділ підкріплення не зможе прорвати блокаду. 

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" атакували місто Газні в п'ятницю, 10 серпня. Протягом 11 та 12 серпня вони напали на ще кілька населених пунктів у однойменній провінції. Місто Газні має стратегічно важливе значення, воно розташоване лише в 150 кілометрах на південний захід від Кабула. 

Нагадаємо, наприкінці червня влада Афганістану заявила про завершення режиму припинення вогню з радикальним ісламістським рухом "Талібан" і відновлення всіх військових операцій проти талібів. Кабул оголошував про одностороннє тижневе припинення вогню з 12 до 19 червня у зв'язку зі святкуванням завершення Рамадану, потім перемир'я було продовжено до 29 червня. Своєю чергою, лідери "Талібану" заявляли про готовність дотримуватися перемир'я лише протягом трьох святкових днів 15-17 червня. Утім, під час перемир'я в Афганістані іншими ісламістськими групами було скоєно кілька кривавих нападів із десятками загиблих, включаючи самих талібів. 

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    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

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  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

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    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

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    Зародження інформатики

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  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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