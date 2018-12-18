Боттроп: як останнє шахтарське місто Німеччини стане центром інновацій

У п'ятницю, 21 грудня, німці перегортають іще одну сторінку своєї промислової історії: у Рурському регіоні, центрі видобутку вугілля в Німеччині, закривається остання діюча шахта - "Проспер-Ганіель". Протягом багатьох десятиліть копальня була не лише найбільшим роботодавцем міста Боттропа, а й також єдиним великим підприємством у ньому. Відсутність інших великих підприємств, що раніше вважалася недоліком, перетворилася на перевагу: "Ми заздалегідь подбали про залучення до міста невеликих і середніх підприємств, на яких задіяні до 600 співробітників. Побачили, що з того вийде, тож змогли добре підготуватися", - пояснює співробітник мерії міста Андреас Плескен (Andreas Pläsken).

Шахта закривається, місто розвивається

Адже негативних прикладів того, що може статися з так званими мономістами, у Німеччині чимало. Наприклад, коли в сусідньому Обергаузені зупинився машинобудівний завод Babcock, що пропрацював 150 років. Через помилки керівництва роботу втратили тисячі працівників. Для бюджету Обергаузена це був удар, наслідки якого місто відчуває досі. Інший приклад - закриття заводу Opel у Бохумі. "Коли закривається невелике підприємство, це недобре, але далеко не настільки погано, як коли зникають одразу 20 тисяч робочих місць", - пояснює професор Йорґ Боґуміл (Jörg Bogumil) з Рурського університету в Бохумі. Він соціолог і досліджує структуру Руру та інших індустріальних регіонів.

Шахта "Проспер-Ганіель" у Боттропі була містотворним підприємством

У Боттропі спрацював варіант із поступовим розвитком невеликих компаній. Шість відсотків безробітних у місті - один з найнижчих показників у Рурському регіоні. У сусідньому Гельзенкірхені, приміром, рівень безробіття удвічі вищий. На відміну від інших міст регіону, мешканці не залишають Боттроп. Навпаки, населення міста навіть дещо збільшується.

Щоби краще зрозуміти позитивні зрушення у Боттропі, варто повернутися на багато років назад. На 117 кілометрів простягнулася під земною поверхнею невидима мережа шахт. Видобуток під Боттропом і сусідніми містами ведеться з 1863 року. Упродовж багатьох десятиліть шахти годували мешканців, а Німеччину - обігрівали й освітлювали.

Те, що колись усе це закінчиться, було зрозуміло. Тому на початку 1990-х років вирішальним для Боттропа стало середньо- і довгострокове планування спільно з міжнародною будівельною виставкою Emscherpark (IBA). "Ми розпочали розробку під гаслом "Що сформує нас у майбутньому?" - пригадує співробітник мерії міста Андреас Плескен.

Наполовину скоротити викиди СО2

Визначальними для подальшого розвитку Боттропа стали три складові: дозвілля, клімат і наука. Наразі до міста на вихідні або у вільний час до міста щороку приїздять близько трьох мільйонів відвідувачів - їх приваблює розважальний комплекс "Альпін-центр" із найдовшим у світі критим лижним спуском завдовжки 640 метрів, парк атракціонів Movie Park та інші подібні заклади.

Колись місто-копальня хоче стати центром "зеленої" енергетики

Рішення пов'язати майбутнє міста з темою захисту клімату і технологіями майбутнього принесло Боттропу і міжнародне визнання: йдеться про пілотний проект під назвою "Місто інновацій". Його мета - переобладнання і реструктуризація великих населених пунктів з урахуванням кліматичних умов і залученням місцевих підприємств до цього процесу.

Важливою частиною проекту є також зобов'язання скоротити викиди вуглекислого газу на 50 відсотків, що має посприяти поліпшенню якості життя у місті. Передбачається, що ініціатива стане прикладом для інших громад Рурського регіону та району Емшер, але вона привертає увагу і на міжнародному рівні. "Не минає і місяця, щоби наш бургомістр не розповідав про проект десь за кордоном або іноземним ЗМІ, що приїздять до Боттропа", - говорить Андреал Плескен.

Міський університет - рушій прогресу

Сонячна і геотермальна енергетика, а також енергоощадні технології - це ті напрями розвитку, які визначають життя Боттропа сьогодні. Перехід до "зеленої" енергетики у місті відбувається за участі місцевих компаній. Приміром, у Боттропі є підприємство, що займається зварювальними роботами і працює тільки на сонячній енергії. Будинки зводять або реконструюють з урахуванням кліматичних умов та енергоефективності.

У рамках проекту міські компанії тісно співпрацюють з місцевим університетом прикладних наук, у якому вчаться майбутні інженери та економісти. Очікують, що колись вони зроблять внесок у розвиток Боттропа.

Соціолог Йорг Богуміл вважає, що виші відіграють найважливішу роль у процесі оновлення міста: "Університети стають рушійною силою розвитку міст у Рурській області". Деякі випускники вишу, як і раніше, їдуть до інших міст, але кількість тих, хто після його закінчення залишається у Боттропі, помалу збільшується, наголошує Богуміл.

Завдання - утримати в місті молодих фахівців

Можливості для подальшого розвитку бачить і Клаус-Гайнер Рель (Klaus-Heiner Röhl) з Інституту німецької економіки (IW), що представляє інтереси роботодавців. В інтерв'ю бізнес-виданню Handelsblatt він сказав, що Рурська область може пережити економічне відродження, якщо цілеспрямовано перебудується.

Але для професора Йорга Богуміла важливий не лише науковий розвиток регіону. "Порівняно з середнім показником у країні в нас відкривається надто мало нових підприємств, і це позначається на регіональній економіці, - говорить учений. - Це означає: менше стартапів, менше нових робочих місць".

У Боттропі сподіваються, що невдовзі ситуація зміниться. Наразі у місцевому університеті прикладних наук навчаються шість тисяч студентів, більшість із них - на інженерів. Мета місцевої влади - створити випускникам умови для того, щоби в них не виникало бажання їхати з міста, а також підтримати їх в разі відкриття нових підприємств.

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Надшахтний копер комплексу "Цольферайн" на тлі нічного неба.

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Шахта "Цольферайн" (Zeche Zollvereon) в Ессені належить до найпопулярніших індустріальних пам'ятників Німеччини. Щорічно тут буває близько 1,5 мільйона відвідувачів.

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Вивіска з назвою шахти на одній з будівель комплексу "Цольферайн".

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Вид на технічні споруди шахтного комплексу через армоване скло електричної підстанції.

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Праворуч та ліворуч - механічна та електротехнічна ремонтні майстерні. У центрі - колишня котельна "Цольферайну", в якій зараз розташувався музей дизайну Red Dot Design Museum.

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Макет комплексу вугільної копальні в Ессені.

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Територія коксохімічного цеху "Цольферайну". Басейн для гасіння розпеченого коксу водою.

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Взимку цей басейн перетворюють на ковзанку.

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Потужність коксохімічного цеху, побудованого на території шахти "Цольферайн" у 1957-1961 роках, становить 7500 тонн щоденно.

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Кафе біля інформаційного касового центру в колишній вуглемийці "Цольферайну".

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Сходи в колишньому вугільному бункері, по яких відвідувачі зараз переходять з одного музейного поверху на інший.

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Експозиція про історію "Цольферайну".

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Сортувальний цех вугільної шахти "Цольферайн".

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Цех сортування вугілля.

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі Шахта "Цольферайн" Сучасна будівля у формі кубу, зведена 2006 року на території "Цольферайну" за проектом японського архітектурного бюро SANAA. У приміщеннях розташована школа дизайну Університету Дуйсбурга-Ессена.



Тож закриття вугільної шахти для Боттропа виявилось вельми вчасним, хоча у місті про це відкрито не говорять. Між тим вивільнені території, що раніше належали шахтарям, вивільняють Боттропу новий майданчик для експериментів.

"У нас майже не залишилось ділянок для комерційного будівництва. Але тепер, спільно з містом Ессеном і компанією RAG Montan Immobilen GmbH - дочірнім підприємством видобувальної компанії RAG - ми зможемо використати для нашого проекту вивільнені площі", - радісно ділиться Андреас Плескен.

Для цього Боттроп та Ессен мають приблизно 1700 гектарів на два міста. На цій території хочуть звести будинки, де під одним дахом розташуються офісі й квартири. Між Боттропом та Ессеном також планують прокласти екологічну швидкісну магістраль.

У подальших планах Боттропа - запуск екологічного громадського транспорту, розвиток мережі електровелосипедів і безпілотні авто. А ще - розвиток проблемних районів міста, а також зведення житлових кварталів уздовж каналу Рейн-Герне, що з'єднує Рурський регіон з іншими частинами федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія та іншими землями Німеччини. Усе це, звісно, поки що лише плани на майбутнє. Але шанси на їх здійснення доволі високі.