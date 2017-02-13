 Боснійський письменник Саша Станишич отримав Премію німецької книготоргівлі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2019

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Новини

Боснійський письменник Саша Станишич отримав Премію німецької книготоргівлі

У промові під час церемонії нагородження у Франкфурті-на-Майні німецько-боснійський письменник висловив невдоволення присудженням Нобелівської премії Петеру Гандке.

Саша Станишич

Саша Станишич

Німецька літературна премія (Deutscher Buchpreis) за 2019 рік присуджена німецько-боснійському письменнику Саші Станішичу. Про це ввечері у понеділок, 14 жовтня, оголосило журі Премії миру німецької книготоргівлі на урочистій церемонії в тронному залі старовинної ратуші у Франкфурті-на-Майні.

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Літературну премію Європейського Союзу присудили українській письменниці Гасьці Шиян за роман "За спиною". (23.05.2019)

Лауреаткою Літературної премії ЄС вперше за 11 років її існування стала українська письменниця. Нагороду здобула Гаська Шиян. Церемонія вручення пройшла у Брюсселі. (03.10.2019)

41-річний Станишич відзначений високою нагородою за роман "Походження" ("Herkunft"). У ньому, на думку журі, письменник "з великим гумором протиставляє вигадкам фальсифікаторів свої власні історії", в результаті чого "автопортрет з предками" перетворюється в роман про "Європу різних життєвих шляхів". Сума Deutscher Buchpreis становить 25 тисяч євро. Інші п'ятеро фіналістів отримають по 2500 євро.

Критика нобелівського лауреата

У свій вдячній промові Станишич різко розкритикував рішення про присудження Нобелівської премії з літератури за 2019 рік австрійському письменнику Петеру Гандке. Йому закидають, що в роки війни в Боснії в 1990-і роки він підкреслено встав на бік Сербії та ігнорував злочини сербів в Боснії.

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