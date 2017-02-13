Боснійський письменник Саша Станишич отримав Премію німецької книготоргівлі

Німецька літературна премія (Deutscher Buchpreis) за 2019 рік присуджена німецько-боснійському письменнику Саші Станішичу. Про це ввечері у понеділок, 14 жовтня, оголосило журі Премії миру німецької книготоргівлі на урочистій церемонії в тронному залі старовинної ратуші у Франкфурті-на-Майні.

41-річний Станишич відзначений високою нагородою за роман "Походження" ("Herkunft"). У ньому, на думку журі, письменник "з великим гумором протиставляє вигадкам фальсифікаторів свої власні історії", в результаті чого "автопортрет з предками" перетворюється в роман про "Європу різних життєвих шляхів". Сума Deutscher Buchpreis становить 25 тисяч євро. Інші п'ятеро фіналістів отримають по 2500 євро.

Критика нобелівського лауреата

У свій вдячній промові Станишич різко розкритикував рішення про присудження Нобелівської премії з літератури за 2019 рік австрійському письменнику Петеру Гандке. Йому закидають, що в роки війни в Боснії в 1990-і роки він підкреслено встав на бік Сербії та ігнорував злочини сербів в Боснії.