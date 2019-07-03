Боррель: ЄС має діяти на міжнародній арені, а не висловлювати занепокоєння

Європейський Союз повинен бути готовим втручатися в міжнародні кризи, інакше ризикує тим, що його зовнішня політика продовжить бути паралізованою, заявив у неділю, 16 лютого, верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. "Європа повинна розвинути апетит до влади", - сказав він під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, уточнивши, що йдеться не лише про військову міць, цитує агенція Reuters.

Євросоюз є найбільшим у світі торговельним блоком, однак не може одноголосно висловлюватися щодо зовнішньої політики, оскільки це питання має узгоджуватися з усіма його членами, зазначив Боррель. Країни ЄС розділені у багатьох питаннях, починаючи з Лівії та завершуючи Венесуелою, додав він. "Ми повинні мати можливість діяти (...), а не щодня публікувати коментарі, висловлюючи занепокоєння", - сказав він.

Боррель також зазначив, що завдяки своїй економічній потужності ЄС може похвалитися "м'якою силою". Втім, вплив блоку у світі слабшає, частково через те, що політика президента США Дональда Трампа "Америка передусім" підірвала європейські позиції.

Як відомо, рішення Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном та з Паризької кліматичної угоди, його визнання Єрусалима столицею Ізраїлю до остаточного мирного врегулювання, а також його критика на адресу НАТО суперечить європейській позиції.

Ембарго на постачання зброї до Лівії

Блок також все ще розділений у питаннях реакції щодо плану Трампа для Ізраїля та Палестинських територій, а також відновлення морської місії поблизу Лівії для забезпечення збройного ембарго в цій країні. "Коли немає єдності (в ЄС - Ред.), більшість, що залишилась, має діяти", - зазначив Боррель.

Раніше в неділю учасники Мюнхенської конференції відзначили порушення ембарго на поставки зброї в Лівію. Глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) на конференції наголосив, що країни, які порушують лівійське збройне ембарго, не залишаться безкарними, для цього може бути задіяний механізм санкцій ООН.

Своєю чергою заступниця спецпредставника генсека ООН щодо Лівії Стефані Вільямс відзначала, що було зареєстровано не менше 150 порушень режиму припинення вогню в Лівії, а сам режим "ледь тримається".