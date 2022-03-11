Боррель: ЄС засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - і 12 березня з 00:00 до 14:00 читайте тут.

DW стежить за подіями неділі, 13 березня (час київський)

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Верховний представник ЄС Жозеп Боррель від імені Європейського Союзу рішуче засудив викрадення російськими військами мерів українських міст Мелітополя та Дніпрорудного. За його словами, це спроба створення незаконних урядових структур. Відповідний запис він зробив у неділю на своїй сторінці у твіттері. "ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими збройними силами. Це чергова атака на демократичні інститути в Україні та спроба створення нелегітимних альтернативних урядових структур у суверенній країні", - написав Боррель.





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У низці міст Росії в неділю, 13 березня, розпочалися акції протесту проти війни РФ з Україною. За інформацією інтернет-видання Meduza, у Москві та Санкт-Петербурзі влада відмовилася погоджувати антивоєнні мітинги. У Москві, за даними правозахисного порталу "ОВД-Инфо", затримано 10 людей. У Хабаровську, за даними порталу SOTA, затримано не менше восьми людей, зокрема, за написи "Ні війні" на одязі, за плакат "Україно, ти маєш рацію" та за оплески пікетнику з цим плакатом. Акції проти війни з Україною проходять також у Новосибірську, Єкатеринбурзі, Пермі, Владивостоку, Омську, Томську. За даними "ОВД-Інфо", вже було затримано понад 170 людей у 20 містах РФ.

++14:05++

Майже 125 тисяч людей вивезли гуманітарними коридорами на безпечну територію, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю. За його словами, здійснюється чергова спроба доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя. "Наша колона гуманітарного вантажу - за дві години від Маріуполя, лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, що блокують навіть священників православної церкви, які супроводжують цей вантаж - їжу, воду, медикаменти", - сказав президент. За його словами, Україна відправила в Маріуполь сто тонн найнеобхіднішого. "Усі дипломатичні зусилля - аби вантаж дійшов", - додав він.

++14.00++

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про відкриття 13 березня коридорів для евакуації населення. На Київщині людей вивозять за такими напрямками: Бородянки в Житомир, із села Світильня в напрямку міста Бровари, із села Перемога в напрямку міста Києва та із села Велика Димерка у напрямку міста Бровари. На Луганщині гуманітарні коридори працюватимуть з міста Кремінна до міста Лиман, з міста Рубіжного до міста Слов'янська (Донеччина), з міста Попасної в місто Слов'янськ, із селища Гірське у місто Слов'янськ, а також з Щастя до Слов'янська. За словами Верещук, у Сєвєродонецьку нині тривають обстріли. Міністерка висловила сподівання, що обстріли стихнуть, режим припинення вогню буде дотриманий і буде розпочато вчасну евакуацію людей.

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