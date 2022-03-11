Боррель: ЄС засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніку подій 24 лютого - і 12 березня з 00:00 до 14:00 читайте тут.
DW стежить за подіями неділі, 13 березня (час київський)
++14:40++
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель від імені Європейського Союзу рішуче засудив викрадення російськими військами мерів українських міст Мелітополя та Дніпрорудного. За його словами, це спроба створення незаконних урядових структур. Відповідний запис він зробив у неділю на своїй сторінці у твіттері. "ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими збройними силами. Це чергова атака на демократичні інститути в Україні та спроба створення нелегітимних альтернативних урядових структур у суверенній країні", - написав Боррель.
++14:15++
У низці міст Росії в неділю, 13 березня, розпочалися акції протесту проти війни РФ з Україною. За інформацією інтернет-видання Meduza, у Москві та Санкт-Петербурзі влада відмовилася погоджувати антивоєнні мітинги. У Москві, за даними правозахисного порталу "ОВД-Инфо", затримано 10 людей. У Хабаровську, за даними порталу SOTA, затримано не менше восьми людей, зокрема, за написи "Ні війні" на одязі, за плакат "Україно, ти маєш рацію" та за оплески пікетнику з цим плакатом. Акції проти війни з Україною проходять також у Новосибірську, Єкатеринбурзі, Пермі, Владивостоку, Омську, Томську. За даними "ОВД-Інфо", вже було затримано понад 170 людей у 20 містах РФ.
++14:05++
Майже 125 тисяч людей вивезли гуманітарними коридорами на безпечну територію, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю. За його словами, здійснюється чергова спроба доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя. "Наша колона гуманітарного вантажу - за дві години від Маріуполя, лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, що блокують навіть священників православної церкви, які супроводжують цей вантаж - їжу, воду, медикаменти", - сказав президент. За його словами, Україна відправила в Маріуполь сто тонн найнеобхіднішого. "Усі дипломатичні зусилля - аби вантаж дійшов", - додав він.
++14.00++
Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про відкриття 13 березня коридорів для евакуації населення. На Київщині людей вивозять за такими напрямками: Бородянки в Житомир, із села Світильня в напрямку міста Бровари, із села Перемога в напрямку міста Києва та із села Велика Димерка у напрямку міста Бровари. На Луганщині гуманітарні коридори працюватимуть з міста Кремінна до міста Лиман, з міста Рубіжного до міста Слов'янська (Донеччина), з міста Попасної в місто Слов'янськ, із селища Гірське у місто Слов'янськ, а також з Щастя до Слов'янська. За словами Верещук, у Сєвєродонецьку нині тривають обстріли. Міністерка висловила сподівання, що обстріли стихнуть, режим припинення вогню буде дотриманий і буде розпочато вчасну евакуацію людей.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Сьогодні в галереї буде багато дітей, які ще перебувають у небезпеці або вже залишили з мамами, братами, сестрами райони ведення бойових дій, обстрілів, ракетних ударів по мирному населенню України. Проте розпочнемо із цього знімку, зробленого напередодні під час евакуації під Києвом.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Супутникове фото зруйнованого мосту у місті Ірпінь, по руїнах якого з міста біля Києва відбувається евакуація людей. Світлини звідти ми публікували раніше.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Президент Володимир Зеленський 8 березня оприлюднив чергове відео з Києва. Того ж дня глава української держави по відеозв'язку виступив перед парламентом Великобританії. Використав у зверненні цитату зі знаменитої промови Уїнстона Черчілля: "Ми не здамося і не програємо. Захищатимемося будь-якою ціною".
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Війна в Україні - 09.03.2022
Частини збитого російського винищувача-бомбардувальника у Харкові. За даними Генштабу Збройних сил України, від початку бойових дій над територією країни вже збито майже 50 літаків ВПС РФ.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Добровольці з Білорусі проходять військовий інструктаж та навчання у Києві.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Жінка з дитиною в бомбосховищі в Маріуполі.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Чимало киян продовжує ховатися від обстрілів у міському метро.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Ультразвукові знімки у пологовому відділенні однієї з лікарень Львова.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Ще одна світлина з лікарні у Львові, що став чи не головним пунктом на шляху українських біженців до Європейського Союзу із охоплених бойовими діями регіонів країни.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Діти-біженці з Маріуполя у селі Безіменне Донецької області. У Маріуполі після тривалого обстрілу зруйновано житлові квартали, немає струму та водопостачання.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Залізниця в Києві. У темний час доби у всьому місті дотримуються режиму світломаскування. Під час руху небезпечними регіонами країни вночі цей режим поширюється і на потяги.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Уже в безпеці. Українські біженці, які прибули до прикордонного польського села Медика.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Центральний вокал у Гамбурзі. Точних даних про кількість біженців з України в Німеччині поки що немає, але офіційно вже зареєстровано понад 80 тисяч людей. Очікується, що до ФРН може прибути до 225 тисяч людей з України. Європа готується прийняти кілька мільйонів.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Без слів. Перемишль, Польща.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Хостел у французькому місті Кале. Багато біженців, які прибувають сюди, прямують до родичів у Великобританії. Однак спочатку вони мають отримати візи.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Літак ВПС Японії в очкуванні відправлення рейсу з гуманітарною допомогою для України на військовій базі у місті Комакі.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Король Нідерландів Віллем-Александер та королева Максима зустрілися у Гаазі з представниками української громади. Напередодні під час спільної акції теле- та радіостанцій громадяни Нідерландів зібрали понад 105 мільйонів євро на допомогу Україні та українцям.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Графіті зі зображеннями президента України Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка у місті Підгориця, Чорногорія.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Європейські та українські прапори перед будівлею Європейського парламенту в Страсбурзі. Ще на початку березня ЄС заявив про виділення щонайменше 500 мільйонів євро зі свого бюджету на термінову гуманітарну допомогу Україні.
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Війна в Україні - 09.03.2022
"Ні війні!" - акція в японському місті Хіросіма у Меморіальному парку миру. Парк розташовано на території колишнього округу Накадзіма, повністю знищеного внаслідок атомного бомбардування Хіросіми у 1945 році.
Автор: Микола Пермяков