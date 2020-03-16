Боррель: Санкції проти Росії допомогли запобігти подальшій ескалації на Донбасі

Застосовані Європейським Союзом санкції проти Москви мали значний вплив для запобігання подальшій ескалації конфлікту на Донбасі, вважає верховний представник з зовнішньої та безпекової політики ЄС Жозеп Боррель. "Обмежувальні заходи ЄС відіграли важливу роль у запобіганні подальшій ескалації конфлікту та спричинили втрати для Росії. Ми чітко встановили зв'язок між тривалістю економічних санкцій проти Росії та повним виконанням мінських угод", - сказав він у письмовому інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому в п'ятницю, 20 березня.

При цьому він вважає, що обмежувальні заходи ЄС спричинили для Росії очевидні економічні та політичні втрати, а також "збільшили витрати на інтервенцію в Україні та обмежили подальше використання військового потенціалу в Україні". "Ми регулярно переглядаємо всі наші санкції. Їх оцінюватимуть, виходячи з подій на місцях та виходячи з очевидних змін у політиці Росії", - констатував глава європейської дипломатії.

Боррель наголосив, що реалізація мінських угод залишається ключовою умовою для будь-яких суттєвих змін у відносинах ЄС та Росії. "ЄС готовий повернутися до конструктивніших відносин із Росією лише в тому разі, якщо у вирішенні її конфлікту з Україною з'явиться явний прогрес", - зазначив він.

У відповідь на агресію Росії проти України та незаконну анексію Кримського півострова в 2014 році ЄС погодив рамки політики стосовно Росії, що містять п'ять основних принципів. "Ці політичні рамки дають нам можливість проявити наполегливість і водночас взаємодіяти з Росією в сферах, де є чіткі інтереси ЄС", - сказав Боррель.