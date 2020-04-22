 Боррель приїде до України, коли скінчиться пандемія коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2020

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Боррель приїде до України, коли скінчиться пандемія коронавірусу

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель змушений був перенести запланований на березень візит до України. Він пообіцяв, що після повернення до нормальної ситуації його перша поїздка буде до України.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель здійснить візит до України, коли завершиться епідемія коронавірусу

Після зняття обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу, свій перший закордонний візит верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель здійснить до України. Таку обіцянку він озвучив під час пресконференції за підсумками відеонаради міністрів закордонних справ країн ЄС у середу, 22 квітня, повідомляє кореспондент DW.

"Перша річ, яку я зроблю після повернення нормальної (ситуації. - Ред.), - я відвідаю Україну", - заявив Боррель, відповідаючи на запитання DW. Як відомо, глава дипломатії ЄС планував відвідати Україну ще у березні, проте відклав поїздку через пандемію хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус SARS-Cov-2. "Останній візит, який я змушений був відкласти, був до України (…) Цього неможливо було уникнути", - зазначив Боррель і додав, що згодом він також планує здійснити візит і до Білорусі.

В планах Верховного представника було відвідати не лише Київ, але і Донбас.

Центральною темою віртуального засідання глав МЗС країн ЄС у середу, на якому головував Боррель, була політика об'єднання щодо України, а також підтримка Євросоюзом країн "Східного партнерства" (до якого входить і Україна) під час пандемії COVID-19.

Раніше у середу Єврокомісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для десяти сусідніх країн через пандемію коронавірусу. Зокрема, з них для України передбачено найбільше коштів - 1,2 мільярда євро.

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