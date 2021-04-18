Боррель: Ми закликаємо Росію відвести війська від кордонів України

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у понеділок, 19 квітня, перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах заявив, що через значну присутність російських військ ситуація на кордонах України є "дуже небезпечною". "Ми закликаємо Росію відвести війська від українських кордонів", - цитує верховного представника агентство AFP.

Боррель наголосив, що відносини між Росією та ЄС загалом не покращилися. "Навпаки, зростає напруження в різних сферах", - підсумував він. Також верховний представник нагадав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме 19 квітня участь в онлайнзасіданні Ради ЄС у закордонних справах.

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Як повідомляло напередодні МЗС України, Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну ситуацію з безпекою, запропонує низку практичних кроків для зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС. Також у міністерстві зазначили, що на порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю керівника дипломатії Європейського Союзу і міністрів закордонних справ усіх 27 держав-членів стоятимуть "питання загострення ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях України і навколо кордонів нашої держави, викликаного деструктивними й агресивними діями Російської Федерації".

Ситуація на українсько-російському кордоні

Нагадаємо, що повідомлення про стягування військ РФ до українського кордону почали надходити на початку квітня. 14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заявила, що Росія зосередила до 25 тисяч військових в анексованому Криму та поблизу кордону України.

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У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.