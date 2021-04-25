Боррель засудив заборону на в'їзд в РФ для представників ЄС

Країни Євросоюзу одностайно засудили рішення Росії заборонити в'їзд для восьми представників ЄС. Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в суботу, 1 травня, заявив від імені всіх 27 держав-членів ЄС, що цей крок Москви є неприйнятним і не має правових підстав.

Ці дії РФ спрямовані безпосередньо проти Євросоюзу і його членів, зазначив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Вони показують, що Росія вибирає шлях конфронтації замість того, аби намагатися змінити негативну траєкторію відносин з Євросоюзом, додав Боррель, вказавши, що дії Росії не змусять ЄС відмовитися від захисту прав людини, демократії та міжнародного права.

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Санкції ЄС за переслідування Навального в Росії

30 квітня свою позицію з приводу заборони на в'їзд восьми високопоставлених представників Євросоюзу в РФ висловили глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), глава Євроради Шарль Мішель і голова Європарламенту Давід Сассолі.

У цей день Росія оголосила про заборону на в'їзд для Сассолі, заступниці голови Єврокомісії Вери Юрової і ще шести громадян ЄС. Москва назвала цей крок відповіддю на санкції, введені ЄС проти низки високопоставлених представників РФ на знак протесту проти ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося, російські санкції проти представників ЄС напередодні також засудили і в уряді Німеччини.