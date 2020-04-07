 Боротьба з COVID-19 в Україні: сподівання на волонтерський рух | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.04.2020

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Україна

Боротьба з COVID-19 в Україні: сподівання на волонтерський рух

Апарати штучного дихання, захисний одяг, маски - волонтери в Україні допомагають закупити та відремонтувати оснащення, якого бракує під час епідемії COVID-19. У Києві вони об'єднались у "Київський волонтерський штаб".

Боротьба з COVID-19 в Україні: сподівання на волонтерський рух

Під час кризових ситуацій в Україні вкрай важливу роль відіграють волонтери. Не стала винятком і боротьба з епідемією COVID-19. Для кращої координації своїх дій волонтери в українській столиці об'єднались у "Київській волонтерський штаб".  "Тут зібралися проактивні люди, які знають одне одного ще з Майдану та війни на Донбасі, - розповідає в розмові з DW лікар та волонтер Макс Трембанчук. - Швидко розподілили ролі: хто, що і як координує, відповідно до того, хто чим займається".

Макс Трембанчук є одним з координаторів "Київського волонтерського штабу". Особисто він займається ремонтом і закупівлею апаратів штучної вентиляції легень. "У нас є також координатори по медичному обладнанню, по закупівлі захисного одяг у для лікарів та напрям з допомоги малозабезпеченим. Ми хочемо мати чітке бачення, чим саме можна допомогти хоча б Києву", - наголошує волонтер. "Київський волонтерський штаб" координує також роботу представників бізнесу, які хочуть зробити свій внесок у боротьбу з коронавірусом.

За словами Трембанчука, волонтери спочатку оцінюють реальні потреби лікарень з огляду на комплектацію кожного місця інтенсивної терапії та місця лікування терапевтичного профілю. Адже крім апаратів штучної вентиляції легень, про які всі говорять, для кожного важкохворого потрібен монітор, шприцеві помпи, пульсоксиметр. Якщо чогось із цього списку у лікарні немає, надання допомоги буде неповноцінним. Оцінивши потреби, волонтери шукають можливості, як їх задовольнити.

Ремонт апаратів ШВЛ і захисне спорядження для медиків

Оскільки апарати ШВЛ зараз дефіцитні в світі, то українські волонтери вирішили відновлювати те, що є. За словами Макса Трембанчука, в одній з лікарень Києва волонтери знайшли 45 непрацюючих апаратів і зараз роблять їхню діагностику. Поламані апарати погодилося безкоштовно відремонтувати одна з фірм, котра займається виготовленням охоронних систем.

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Ще одна проблема, якою опікуються волонтери, - захисне спорядження для медиків. Це спеціальні захисні костюми, окуляри, медичні маски, захисні рукавички, взуття. Все воно має бути сертифіковане за медичними стандартами, а виробник повинне гарантувати, що медики не наражатимуться на небезпеку, одягнувши його.

"Дуже важливо купувати сертифіковані костюми централізовано з гарантією захисту. Адже зараз багато шиють такого, але в деяких випадках спорядження не відповідає медичним стандартам і у лікарів створюється ілюзія безпеки, а насправді  в такому костюмі вони заражаються самі, а потім заражають інших", -  зауважує координатор "Київського волонтерського штабу". Саме тому, волонтери вирішили не купувати поштучно такі костюми деінде, а централізовано закупити на спеціалізованому виробництві, яке відповідає медичним стандартам.

Окрім цього, волонтери разом з однією з компаній таксі організували перевезення медиків. Для медперсоналу, який прямує на роботу або з роботи, така послуга є абсолютно безкоштовною. Київські ресторани, які приєдналися до волонтерського проєкту так само безкоштовно розвозять їжу для медиків. Великі мобільні компанії за посередництва волонтерів виділили 12 тисячам медиків безкоштовні бонуси на телефонні розмов та доступу в інтернет.

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Докладно

Боротьба з COVID-19 в Україні: сподівання на волонтерський рух

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Для боротьби з епідемією активісти в українській столиці об'єднались у "Київський волонтерський штаб".  

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