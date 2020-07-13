Боротьба з расизмом: команда NFL з Вашингтона змінює назву

Команда з американського футболу зі столиці США Вашингтона Washington Redskins ("Вашингтонські червоношкірі"), яка виступає у провідній Національній футбольній лізі (NFL), змінює свою назву, яку вона мала упродовж 87-ми років. З назви приберуть слово "червоношкірі".

"3 липня ми оголосили про початок ґрунтовної перевірки стосовно назви команди. Сьогодні ми повідомляємо, що ми після завершення цієї перевірки прибираємо назву та логотип Redskins", - йдеться у заяві клубі, оприлюдненій у понеділок, 13 липня, цитує агентство новин dpa. Нове ім'я клубу поки не вибрали. На логотипі клубу зображений індіанець.

Зміні назви клубу передувала багаторічна критика з боку представників корінних народів Америки. Вони десятиріччями виступають проти використання назви, яку вони вважають расистською. Останнім часом, на тлі масових протестів проти расизму в США, з вимогою відмовитися від слова "червоношкірі" у назві виступили спонсори клубу, а торговельні мережі вилучили з асортименту товари з символікою клубу.

Натомість президент США Дональд Трамп розкритикував наміри змінити назву клубу.

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Клуб заснували у 1932 році під назвою Boston Braves ("Бостонські сміливці"), наступного року її перейменували у Redskins, а в 1937 році команда переїхала у Вашингтон та стала Washington Redskins. Клуб тричі ставав чемпіоном NFL, виграваши Супербоул, - у 1982-му, 1987-му та 1991 році.

Про можливу зміну назви розмірковує і бейсбольний клуб з Клівленда Cleveland Indians ("Клівлендські індіанці"), який грає у головній бейсбольній лізі MLB. Плани цього клубу щодо зміни назви також розкритикував Трамп.

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