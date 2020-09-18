Боротьба з корупцією: Зеленський вимагає ухвалення стратегії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 вересня, на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики закликав парламент якнайшвидше розглянути законопроєкт "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки".

Як повідомляє пресслужба президента України, Зеленський під час засідання наголосив, що ця стратегія передбачає конкретні заходи для забезпечення невідворотності покарання за корупційні діяння.

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"Антикорупційна стратегія має стати фундаментом протидії корупції", - зазначив Зеленський. Він стверджує, що впровадження передбачених стратегією заходів уможливить координацію роботи правоохоронних та антикорупційних органів на загальнодержавному та місцевому рівнях.

За словами Зеленського, починаючи з 2018 року, в Україні відсутній основний стратегічний документ у сфері протидії корупції, а це, мовляв, є однією з причин низької ефективності діяльності антикорупційних органів.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль своєю чергою повідомив, що законопроєкт, яким має бути затверджено Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки, уже зареєстровано у Верховній Раді.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков запевнив, що після ухвалення стратегії упродовж трьох місяців НАЗК разом з урядом розроблять план дій щодо її виконання. Новіков очікує ухвалення депутатами стратегії на початку жовтня.

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Він також стверджує, що після реалізації стратегії збитки від корупції зменшаться на 200 мільярдів гривень на рік. За його словами, результати від впровадження стратегії кожен громадянин України зможе відчути "вже за рік-два".