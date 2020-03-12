Боротьба з коронавірусом: ЄЦБ ухвалив пакет заходів для підтримки економіки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) повідомив у четвер, 12 березня, про ухвалений антикризовий комплекс заходів із боротьби з негативними наслідками коронавірусу для економіки. Він включає в себе збільшення програми купівлі облігацій на ринку до кінця року на додаткові 120 мільярдів євро, а також надання банкам екстрених кредитів та послаблення вимог щодо капіталу з метою стимулювання кредитування економіки Єврозони, повідомляє агентство новин dpa.

До того ж ЄЦБ зберіг базову процентну ставку на історичному мінімумі в розмірі 0 відсотків, а депозитну ставку - на рівні мінус 0,5 відсотка.

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ЄЦБ висловив сподівання, що ці заходи допоможуть забезпечити сприятливі умови для кредитування реального сектора економіки, передусім уражених наслідками епідемії коронавірусу малих та середніх підприємств, в умовах підвищеної невизначеності.