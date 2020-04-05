Боротьба з коронавірусом: ЄС виділить 15 мільярдів євро країнам-партнерам

Європейський Союз виділить 15 мільярдів євро на допомогу третім країнам у боротьбі з епідемією коронавірусу, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) у вівторок, 7 квітня.

За її словами, ці гроші допоможуть країнам зі слабкими системами охорони здоров'я впоратися з наслідками COVID-19, а також допоможуть відновити їхню економіку.

"Ми зможемо перемогти коронавірус лише завдяки спільним зусиллям. Саме тому Європейський Союз виділяє понад 15 мільярдів євро допомоги для боротьби з коронавірусом нашим країнам-партнерам у всьому світі", - заявила глава Єврокомісії у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Twitter.

Водночас у відеозверненні не були вказані джерела коштів і конкретні країни-реципієнти допомоги. Очільниця Єврокомісії зазначила, що додаткові кошти надійдуть також від країн-членів ЄС.

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Фон дер Ляєн натякнула, що допомога може бути спрямована закрема країнам Африканського континенту. "Африка може зіткнутися з тими ж проблемами, з якими ми стикаємося в Європі протягом декількох тижнів. Вони потребують нашої допомоги, щоб уповільнити поширення вірусу", - заявила Урсула фон дер Ляйєн.

Зважаючи на поганий стан систем охорони здоров'я багатьох африканських країн й їхні міцні зв'язки з Європою, стрімке поширення коронавірусної інфекції на Африканському континенті може стати серйозною проблемою і для ЄС, зазначає агенція новин AFP.

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Минулого тижня один з високопоставлених представників ЄС зауважив, що перемога над коронавірусною інфекцією у Європі може бути марною, якщо вона потім спалахне в сусідніх країнах й вірус почне поширюватися знову.