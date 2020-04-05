 Боротьба з коронавірусом: ЄС виділить 15 мільярдів євро країнам-партнерам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Боротьба з коронавірусом: ЄС виділить 15 мільярдів євро країнам-партнерам

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про виділення допомоги з боку ЄС країнам-партнерам у всьому світі. Йдеться головно про країни зі слабкими системами охорони здоров'я.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн

Європейський Союз виділить 15 мільярдів євро на допомогу третім країнам у боротьбі з епідемією коронавірусу, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) у вівторок, 7 квітня.

За її словами, ці гроші допоможуть країнам зі слабкими системами охорони здоров'я впоратися з наслідками COVID-19, а також допоможуть відновити їхню економіку.

"Ми зможемо перемогти коронавірус лише завдяки спільним зусиллям. Саме тому Європейський Союз виділяє понад 15 мільярдів євро допомоги для боротьби з коронавірусом нашим країнам-партнерам у всьому світі", - заявила глава Єврокомісії у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Twitter.

Водночас у відеозверненні не були вказані джерела коштів і конкретні країни-реципієнти допомоги. Очільниця Єврокомісії зазначила, що додаткові кошти надійдуть також від країн-членів ЄС. 

Читайте також: Коронавірус і економіка: чи здатна Україна пережити карантин

Фон дер Ляєн натякнула, що допомога може бути спрямована закрема країнам Африканського континенту. "Африка може зіткнутися з тими ж проблемами, з якими ми стикаємося в Європі протягом декількох тижнів. Вони потребують нашої допомоги, щоб уповільнити поширення вірусу", - заявила Урсула фон дер Ляйєн.

Зважаючи на поганий стан систем охорони здоров'я багатьох африканських країн й їхні міцні зв'язки з Європою, стрімке поширення коронавірусної інфекції на Африканському континенті може стати серйозною проблемою і для ЄС, зазначає агенція новин AFP.

Читайте також: Німецька автопромисловість може втратити 100 тисяч робочих місць - експерт

Минулого тижня один з високопоставлених представників ЄС зауважив, що перемога над коронавірусною інфекцією у Європі може бути марною, якщо вона потім спалахне в сусідніх країнах й вірус почне поширюватися знову.

Дивитись відео 07:33

Економіка на карантині: чого хочуть українські підприємці від Зеленського? (01.04.2020)

DW.COM

COVID-19: Єврокомісія запропонувала нові заходи для підтримки економіки

Єврокомісія представила другий пакет заходів для підтримки економіки країн ЄС під час пандемії коронавірусу. Йдеться, зокрема, про 100 мільярдів євро на збереження робочих місць. (02.04.2020)  

Локдаун у Німеччині через коронавірус: чи витримає карантин економіка?

Пандемія коронавірусу зупинила громадське та економічне життя у ФРН. Політики та експерти застерігають від нищівних наслідків запроваджених урядом обмежувальних заходів. (01.04.2020)  

Також за темою

Brüssel PK Ursula von der Leyen

Глава Єврокомісії Фон дер Ляєн: Європі потрібен "план Маршалла" 05.04.2020

Необхідно вкласти мільярди євро в бюджет Євросоюзу, щоб запобігти катастрофі в майбутньому, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Griechenland Lesbos | Flüchtlingskinder aus Afghanistan

ЄС розподілить неповнолітніх з таборів для біженців у Греції 04.04.2020

Вісім держав ЄС заберуть з таборів у Греції близько 1600 неповнолітніх мігрантів без супроводу, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Першою країною, що забере дітей, стане Люксембург.

EU-Staaten einigen sich im Kampf gegen Coronavirus

Єврокомісія послабить бюджетне регулювання під час пандемії коронавірусу 20.03.2020

Уряди країн Євросоюзу зможуть без обмежень підтримувати постраждалі від пандемії коронавірусу підприємства, заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Реклама

Докладно

На надзвичайному засіданні 30 березня 2020 року Верховна Рада України у першому читанні підтримала закон про неповернення банків ексвласникам

На краю прірви

До "антиколомойського" законопроєкту внесено рекордні 16 тисяч правок. Їх розгляд може затягнуть аж до осені.  

Закриті крамниці й ресторани в німецькому місті Шпаєр - типова картина під час пандемії COVID-19 в усьому світі

Як Німеччина запобігає звільненням під час карантину

Через епідемію COVID-19 у Німеччині не працюють тисячі підприємств. Фінансові втрати частково компенсує держава.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  