Боротьба зі сміттям: чи врятує відмова від пластику (відео)

Делалі частіше екологи говорять про так званий мікропластик. Його часточки вже знайшли в пляшках з водою, у косметиці, одязі, рибі та в найвідділеніших куточках планети, наприклад, в Арктиці. Нещодавно австрійські вчені виявили мікропластик і в організмі людини. Ми щодня вживаємо його разом в їжею. Альтернатива одноразовому пластику існує, але в цій царині не все так просто.



