Боротьба зі сміттям: чи врятує відмова від пластику (відео)

Пластик стає одним з найнебезпечніших відходів: його об'єми стрімко збільшуються. Проте традиційні шляхи боротьби з надміром сміття, як виявилося, не такі вже й корисні для довкілля.
Делалі частіше екологи говорять про так званий мікропластик. Його часточки вже знайшли в пляшках з водою, у косметиці, одязі, рибі та в найвідділеніших куточках планети, наприклад, в Арктиці. Нещодавно австрійські вчені виявили мікропластик і в організмі людини. Ми щодня вживаємо його разом в їжею. Альтернатива одноразовому пластику існує, але в цій царині не все так просто.
Результати міжнародного дослідження мікропластику свідчать, що бутильована питна вода забруднюється від самих пляшок. (15.03.2018)
Сміття в океані "виловлюватиме" плавучий колектор, створений компанією Ocean Cleanup. Пластик вивозитимуть суднами до Європи, де його перероблятимуть. (13.09.2018)
Австрійські вчені дослідили кал восьми осіб з різних континентів, які пили воду з пластикових пляшок та вживали продукти з упаковок. (23.10.2018)
У Німеччині, щоб впоратися з потоком старого текстилю та електроприладів, будують нові станції переробки. Кількість відходів вже така, що до перерозподілу сміттєвих потоків підключаються навіть кримінальні елементи. (22.10.2018)