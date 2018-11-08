 Боротьба зі сміттям: чи врятує відмова від пластику (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.11.2018

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Економіка

Боротьба зі сміттям: чи врятує відмова від пластику (відео)

Пластик стає одним з найнебезпечніших відходів: його об'єми стрімко збільшуються. Проте традиційні шляхи боротьби з надміром сміття, як виявилося, не такі вже й корисні для довкілля.

Євросоюз має намір вже з 2021 року заборонити одноразові пластикові вироби

Євросоюз має намір вже з 2021 року заборонити одноразові пластикові вироби

Делалі частіше екологи говорять про так званий мікропластик. Його часточки вже знайшли в пляшках з водою, у косметиці, одязі, рибі та в найвідділеніших куточках планети, наприклад, в Арктиці. Нещодавно австрійські вчені виявили мікропластик і в організмі людини. Ми щодня вживаємо його разом в їжею. Альтернатива одноразовому пластику існує, але в цій царині не все так просто.


 

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Дослідження: Мінеральна вода у пляшках містить мікропластик

Результати міжнародного дослідження мікропластику свідчать, що бутильована питна вода забруднюється від самих пляшок. (15.03.2018)  

"Генеральне прибирання": як океан рятуватимуть від пластику (відео)

Сміття в океані "виловлюватиме" плавучий колектор, створений компанією Ocean Cleanup. Пластик вивозитимуть суднами до Європи, де його перероблятимуть.  (13.09.2018)  

Вчені вперше виявили мікропластик у пробах людського калу

Австрійські вчені дослідили кал восьми осіб з різних континентів, які пили воду з пластикових пляшок та вживали продукти з упаковок. (23.10.2018)  

Відкривай Німеччину: що робити зі старим одягом і батарейками (відео)

У Німеччині, щоб впоратися з потоком старого текстилю та електроприладів, будують нові станції переробки. Кількість відходів вже така, що до перерозподілу сміттєвих потоків підключаються навіть кримінальні елементи. (22.10.2018)  

Як викидати менше сміття. Експеримент української еко-активістки

Спершу киянка Маріанна Бойко відмовилася від пластикових пакетів. А нині майже не викидає сміття. Сім'я Бойко, як стверджує сама еко-активістка, звела свої відходи до мінімуму. DW розпитала, як їм це вдалося. (07.08.2018)  

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