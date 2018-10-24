 Боротьба за лідерство в ХДС: кандидатуру висунув екс-голова фракції Мерц | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

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Новини

Боротьба за лідерство в ХДС: кандидатуру висунув екс-голова фракції Мерц

Екс-голова фракції ХДС у Бундестазі Фрідріх Мерц заявив про намір змагатися за посаду голови цієї політсили. Після слів Анґели Меркель про намір піти з посади він заявив, що партії потрібне оновлення.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Колишній лідер фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в німецькому Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) заявив про намір змагатися за посаду голови ХДС. Відповідну заяву політик зробив у вівторок, 30 жовтня, за день після оголошення канцлеркою Анґелою Меркель   (Angela Merkel) наміру піти з посади очільниці цієї політсили.

У письмовій заяві Мерц зазначив, що після "зважених роздумів та численних розмов" вирішив висунути свою кандидатуру на партійному з'їзді ХДС у грудні, повідомляє агенція AFP. "Ми потребуємо в ХДС прориву та оновлення як досвідченими, так і молодшими лідерами", - заявив 62-річний політик. Мерц наголосив, що готовий взяти на себе відповідальність за цей процес. Очікується, що політика може підтримати підприємницьке крило ХДС.

Меркель не хоче втручатися

Реагуючи на повідомлення про кандидування Мерца, Анґела Меркель 30 жовтня зауважила. "За своє політичне життя я засвоїла, що не слід втручатися у питання вибору наступника". Канцлерка також додала, що обрання наступного голови ХДС буде "відкритим процесом".

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Напередоні про наміри позмагатися за крісло голови партії заявили також генеральна секретарка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn).

Свою кандидатуру на посаду очільника ХДС висунув і професор права з Бонна Маттіас Гердеґер (Matthias Herdeger), який також заявив про необхідність оновлення партії, повідомляє агенція dpa.

Нагадаємо, напередодні Анґела Меркель оголосила про намір піти з посади голови партії ХДС. При цьому вона планує залишитися на посаді голови уряду до наступних виборів у 2021 році. Після закінчення поточної каденції на чолі уряду канцлерка збирається повністю піти з політики.

Рішення залишити посаду голови партії Меркель ухвалила після слабкого результату ХДС на виборах до земельного парламенту Гессену. Хоча партія й посіла перше місце, але втратила понад 11 відсоткових пунктів у порівнянні з виборами п'ять років тому.

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Меркель пояснює, чому залишить усі посади (29.10.2018)

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Голова Бундестагу про "поранену" сильну Меркель (30.10.2018)

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Меркель пояснює, чому залишить усі посади (29.10.2018)  

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