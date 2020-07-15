 Борис Філатов про Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.07.2020

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Політика й суспільство

Борис Філатов про Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (відео)

Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню з боку президента та його монобільшості, створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і Ігорем Коломойським.

Борис Філатов (imago/ZUMA Press)

В інтерв'ю DW мер Дніпра Борис Філатов розповів про те, в чому він бачить схожість між методами Володимира Зеленського та Віктора Януковича, чи справді в регіонах спостерігається відкат децентралізації, а також про мотиви створення та плани дій нової партії мерів "Пропозиція".

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