Борис Філатов про Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (відео)

Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню з боку президента та його монобільшості, створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і Ігорем Коломойським.
В інтерв'ю DW мер Дніпра Борис Філатов розповів про те, в чому він бачить схожість між методами Володимира Зеленського та Віктора Януковича, чи справді в регіонах спостерігається відкат децентралізації, а також про мотиви створення та плани дій нової партії мерів "Пропозиція".
За 5 років децентралізації в Україні створено понад тисячу об'єднаних територіальних громад. Деякі успішно господарюють: прибутки сіл зросли вдвічі. Однак низку ОТГ хочуть визнати неспроможними і ліквідувати. Чому так? (10.06.2020)
У проєкті конституційних змін щодо децентралізації влади президента Володимира Зеленського немає згадки про особливий статус Донбасу. Натомість з'являться префекти та округи. Докладніше - у матеріалі DW. (18.12.2019)
За словами адвокатів Петра Порошенка, це вперше, коли справи стосовно нього ініціює особисто Ігор Коломойський. (10.07.2020)