Борис Філатов про Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (відео)

В інтерв'ю DW мер Дніпра Борис Філатов розповів про те, в чому він бачить схожість між методами Володимира Зеленського та Віктора Януковича, чи справді в регіонах спостерігається відкат децентралізації, а також про мотиви створення та плани дій нової партії мерів "Пропозиція".