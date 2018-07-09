Борис Джонсон пояснив причини своєї відставки

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, який подав у відставку в понеділок, 9 липня, в листі прем'єр-міністерці Терезі Мей пояснив причини свого кроку. Ними є його незгода з м'якою політикою виходу країни з Євросоюзу, що проводиться урядом.

За словами Джонсона, Brexit повинен був стати шансом вести справи інакше, стати більш гнучкими і динамічними і максимально використовувати переваги Великобританії як відкритої, глобальної економіки. "Ця мрія вмирає, задихаючись в безглуздих сумнівах у самих собі", - написав Джонсон.

6 липня британський кабінет міністрів погодив колективну позицію щодо майбутніх переговорів з Євросоюзом. За його підсумками Мей оголосила, що Великобританія виступає за створення зони вільної торгівлі з ЄС для промислових і сільськогосподарських товарів після Brexit. На думку Джонсона, пропозиції, про які домовився уряд, є, по суті, виконанням розпоряджень Євросоюзу.

"Ми дійсно рухаємося до статусу колонії і багатьом буде важко побачити економічні та політичні переваги таких домовленостей", - вказав тепер уже колишній глава зовнішньополітичного відомства Великобританії. Його наступник поки не названий.

Нагадаємо, про відставку Джонсона стало відомо всього через кілька годин після відставки міністра з питань Brexit Девіда Девіса.