 Борис Джонсон пояснив причини своєї відставки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2018

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Новини

Борис Джонсон пояснив причини своєї відставки

Надто м'яка позиція британського уряду щодо співпраці з ЄС після Brexit позбавляє суті сам вихід Великобританії з Євросоюзу, вважає колишній глава МЗС.

Борис Джонсон пояснив причини свого рішення про відставку

Борис Джонсон пояснив причини свого рішення про відставку

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, який подав у відставку в понеділок, 9 липня, в листі прем'єр-міністерці Терезі Мей пояснив причини свого кроку. Ними є його незгода з м'якою політикою виходу країни з Євросоюзу, що проводиться урядом.

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Після виходу Великобританії з ЄС у березні 2019 року розпочнеться перехідний період, який завершиться 31 грудня 2020 року. За цей час Лондон і Брюссель мають домовитись про майбутнє партнерство. (19.03.2018)

Борис Джонсон не прибув на саміт Західних Балкан, що проходить у Лондоні, після чого у відомстві Терези Мей заявили про відставку міністра. (09.07.2018)

Причиною відставки британського міністра з питань Brexit Девіда Девіса стали розбіжності з рештою уряду Терези Мей щодо умов виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу. (09.07.2018)

За словами Джонсона, Brexit повинен був стати шансом вести справи інакше, стати більш гнучкими і динамічними і максимально використовувати переваги Великобританії як відкритої, глобальної економіки. "Ця мрія вмирає, задихаючись в безглуздих сумнівах у самих собі", - написав Джонсон.

6 липня британський кабінет міністрів погодив колективну позицію щодо майбутніх переговорів з Євросоюзом. За його підсумками Мей оголосила, що Великобританія виступає за створення зони вільної торгівлі з ЄС для промислових і сільськогосподарських товарів після Brexit. На думку Джонсона, пропозиції, про які домовився уряд, є, по суті, виконанням розпоряджень Євросоюзу.

"Ми дійсно рухаємося до статусу колонії і багатьом буде важко побачити економічні та політичні переваги таких домовленостей", - вказав тепер уже колишній глава зовнішньополітичного відомства Великобританії. Його наступник поки не названий.

Нагадаємо, про відставку Джонсона стало відомо всього через кілька годин після відставки міністра з питань Brexit Девіда Девіса.

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