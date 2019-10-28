Борис Джонсон пообіцяв вибачится за відтермінування Brexit

Голова уряду Великобританії Борис Джонсон сказав, що він планує вибачитися перед членами Консервативної партії, які голосували з нього через обіцянку завершити вихід країни з Євросоюзу до 31 жовтня. Із такою обіцянкою Джонсон виступив на телеканалі Sky News у неділю, 3 листопада.

Він сказав, що "глибоко шкодує" через те, що не зміг домогтися виходу Великобританії зі складу ЄС до обіцяного ним дедлайну. На питання журналіста про те, чи відчуває він свою провину у тому, що так сталося, Джонсон зазначив: "Так, абсолютно".

Під час боротьби за лідерство у Консервативній партії після відставки Терези Мей Джонсон обіцяв завершити Brexit до 31 жовтня, незалежно від того, чи вдасться йому укласти відповідну угоду із Євросоюзом.

Однак 19 жовтня британська Палата громад відклала голосування щодо схвалення нової угоди з ЄС про Brexit, після чого Джонсон відправив у Брюссель декілька листів: в одному формально попросив про відстрочку Brexit, а в іншому виступив проти перенесення виходу країни з ЄС. Завдяки цьому 29 жовтня ЄС схвалив відтермінування Brexit до 31 січня 2020 року. Однак британський прем'єр наголосив, що він зробив це проти своєї волі, і закликав Брюссель більше не надавати жодних відтермінувань.

Водночас, 29 жовтня Палата громад підтримала пропозицію Джонсона щодо проведення позачергових виборів 12 грудня 2019 року. Своє рішення парламентарі пояснили необхідністю зрушень у питанні виходу Великобританії з Євросоюзу.