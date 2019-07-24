Борис Джонсон переїжджає разом з дівчиною до офіційної резиденції

Новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон разом зі своєю дівчиною Керрі Сімондс переїжджають до офіційної резиденції голови уряду на Даунінг-стріт, 10, у Лондоні. "Прем'єр-міністр офіційно переїжджає сьогодні і, так, його партнерка житиме там", - повідомила у понеділок, 29 липня речниця офісу прем'єра, цитує агентство новин dpa. Джонсон та Сімондс стануть першою неодруженою парою, яка житиме в офіційній резиденції глави британського .

З 1993 року Борис Джонсон був одружений з Мариною Вілер, з якою має чотирьох дітей. Утім, восени 2018 року пара почала процес розлучення. Керрі Сімондс є донькою співзасновника газети The Independent Меттью Сімондса, пише видання The Sun. Вона була директоркою з комунікацій Консервативної партії.

Керрі Сімондс та Борис Джонсон не часто з'являлися разом на публіці, 10 вересня 2018 року

Сімондс, яку зараз називають "першою дівчиною", рідко з'являлася на публіці разом з Джонсоном. У червні розгорівся скандал через те, що сусіди пари викликали поліцію через їхню гучну сварку, про що стало відомо пресі. Після цього Джонсон та Сімондс змушені були переїхати.

На Даунінг-стріт підкреслили, що Сімондс, яка працює в екологічній благодійній організації, не матиме жодного власного персоналу. "Жодних додаткових витрат для платників податків не буде", - зазначила речниця прем'єрського офісу.

Насправді 55-річний Джонсон і 31-річна Сімондс не проживатимуть за знаменитою адресою Даунінг-стріт, 10, - там мешкатиме новий міністр фінансів Великобританії Саджид Джавід, повідомляє агенція AFP. Прем'єр з подругою мешкатимуть поруч - у будинку №11, де розташована простора чотирикімнатна квартира. У цьому ж будинку розташований офіс міністра фінансів. Вперше до цього будинку переїхав з дружиною колишній прем'єр Тоні Блер, після цього усі голови уряду, у тому числі і Тереза Мей з чоловіком, жили саме за цією адресою.

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