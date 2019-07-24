 Борис Джонсон переїжджає разом з дівчиною до офіційної резиденції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2019

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Новини

Борис Джонсон переїжджає разом з дівчиною до офіційної резиденції

Новий британський прем'єр та його дівчина Керрі Сімондс стануть першою неодруженою парою, яка житиме в офіційній резиденції голови британського уряду на Даунінг-стріт.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на тлі резиденції голови уряду

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на тлі резиденції голови уряду

Новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон разом зі своєю дівчиною Керрі Сімондс переїжджають до офіційної резиденції голови уряду на Даунінг-стріт, 10, у Лондоні. "Прем'єр-міністр офіційно переїжджає сьогодні і, так, його партнерка житиме там", - повідомила у понеділок, 29 липня речниця офісу прем'єра, цитує агентство новин dpa. Джонсон та Сімондс стануть першою неодруженою парою, яка житиме в офіційній резиденції глави британського .

З 1993 року Борис Джонсон був одружений з Мариною Вілер, з якою має чотирьох дітей. Утім, восени 2018 року пара почала процес розлучення. Керрі Сімондс є донькою співзасновника газети The Independent Меттью Сімондса, пише видання The Sun. Вона була директоркою з комунікацій Консервативної партії.

Керрі Сімондс та Борис Джонсон не часто з'являлися разом на публіці, 10 вересня 2018 року

Керрі Сімондс та Борис Джонсон не часто з'являлися разом на публіці, 10 вересня 2018 року

Сімондс, яку зараз називають "першою дівчиною", рідко з'являлася на публіці разом з Джонсоном. У червні розгорівся скандал через те, що сусіди пари викликали поліцію через їхню гучну сварку, про що стало відомо пресі. Після цього Джонсон та Сімондс змушені були переїхати.

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Новий прем'єр Великобританії Борис Джонсон хоче, аби країна вийшла з ЄС 31 жовтня, чого б це не коштувало. У Брюсселі поки що вичікують. Там вважають, що слово за Борисом Джонсоном. (24.07.2019)

Британська королева Єлизавета ІІ доручила очільнику Консервативної партії Борису Джонсону сформувати новий уряд. Перед цим прем'єрка Тереза Мей та ще кілька міністрів пішли у відставку. (24.07.2019)

На Даунінг-стріт підкреслили, що Сімондс, яка працює в екологічній благодійній організації, не матиме жодного власного персоналу. "Жодних додаткових витрат для платників податків не буде", - зазначила речниця прем'єрського офісу.

Насправді 55-річний Джонсон і 31-річна Сімондс не проживатимуть за знаменитою адресою Даунінг-стріт, 10, - там мешкатиме новий міністр фінансів Великобританії Саджид Джавід, повідомляє агенція AFP. Прем'єр з подругою мешкатимуть поруч - у будинку №11, де розташована простора чотирикімнатна квартира. У цьому ж будинку розташований офіс міністра фінансів. Вперше до цього будинку переїхав з дружиною колишній прем'єр Тоні Блер, після цього усі голови уряду, у тому числі і Тереза Мей з чоловіком, жили саме за цією адресою.

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняння ЄС з Гітлером

    Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.

  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


Дивитись відео 00:47

Джонсон образив мусульманок і приніс чай замість вибачення (13.08.2018)

DW.COM

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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Джонсон образив мусульманок і приніс чай замість вибачення (13.08.2018)  

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