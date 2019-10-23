 Борис Джонсон обіцяє виборцям вийти з ЄС до 31 січня 2020 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2019

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Новини

Борис Джонсон обіцяє виборцям вийти з ЄС до 31 січня 2020 року

В рамках передвиборчої кампанії британський прем'єр заявив, що його Консервативна партія є єдиною політичною силою, яка виведе країну з Європейського Союзу.

Борис Джонсон знов обіцяє британцям Brexit

Борис Джонсон знов обіцяє британцям Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в рамках передвиборчої кампанії заявив, що його Консервативна партія є єдиною політичною силою, яка здійснить вихід країни з Євросоюзу до 31 січня 2020 року. "На відміну від будь-якої іншої партії, що бере участь у цих виборах, ми йдемо, щоб здійснити Brexit", - заявив він у неділю, 24 листопада, під час виступу перед прихильниками у графстві Уест-Мідлендс, передає агенція AP.

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За кілька тижнів до парламентських виборів британська Консервативна партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона має 42 відсотки підтримки й на 10 відсотків випереджає опозиційну Лейбористську партію, кажуть соціологи. (22.11.2019)

Британський прем'єр наголосив, що його суперники - ліберальні демократи, лейбористи та партії - принесуть лише більше затримок з виходом з ЄС і, зрештою, таким чином зрадять волі виборців, які проголосували за Brexit під час референдуму у 2016 році. Джонсон пообіцяв, що у випадку, якщо Консервативна партія отримає більшість на позачергових парламентських виборах 12 грудня, угода щодо Brexit буде направлена до парламенту до Різдва, йдеться у маніфесті партії.

Також у випадку перемоги на виборах Джонсон обіцяє зниження податків та збільшення державних видатків на загальну суму у 23,5 мільярда фунтів стерлінгів у період з 2020 по 2024 рік. "Протягом перших двох років ефект буде негативним, але поточний бюджет залишається з надлишком. У наступні два роки ефект буде позитивним. За весь період кумулятивний ефект складе близько нуля", - йдеться у маніфесті.

Також Консервативна партія обіцяє посилити контроль над міграцією. У маніфесті йдеться, що кількість низькокваліфікованих працівників з інших країн та загальна кількість мігрантів знизяться. Водночас пропонується прискорене надання віз для лікарів, медсестер та медичних працівників. Також планується збільшити кількість медсестер у країні на 50 тисяч,зокрема шляхом надання грантів на навчання. Для підприємств роздрібної торгівлі, кінотеатрів, пабів та інших закладів консерватори пропонують знизити податки.

Нагадаємо, 29 жовтня Палата громад проголосувала за проведення запропонованих прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном позачергових виборів 12 грудня цього року.

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