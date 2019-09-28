 Борис Джонсон відкидає звинувачення у зловживанні владою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2019

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Новини

Борис Джонсон відкидає звинувачення у зловживанні владою

Британський прем'єр заявив, що пишався усіма своїми діями на посаді мера Лондона. Його підозрюють у сприянні підтримці фірм американської підприємниці у той час.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відкидає усі обвинувачення у зловживанні службовим становищем за часів, коли він був мером Лондона. "Я пишався всім, що робив як мер Лондона", - сказав прем'єр у неділю, 29 вересня, в інтерв'ю BBC. 

Напередодні стало відомо, що Бориса Джонсона підозрюють у неправомірних діях щодо американської підприємниці Дженніфер Аркурі. За даними видання The Sunday Times, пов'язані з нею фірми, імовірно, отримали фінансову підтримку в розмірі понад 125 тисяч фунтів стерлінгів (140 тисяч євро) з бюджету Лондона. За даними видання, Аркурі входила до складу кількох британських делегацій щодо торгівлі.

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Верховний суд Великобританії завдав руйнівної поразки прем'єр-міністру Борису Джонсону. Вимушена відпустка Палати громад є незаконною, а Джонсону загрожує відставка, каже Барбара Везель. (24.09.2019)

Претендента на посаду британського прем'єра Бориса Джонсона звинувачують у брехні щодо плати Великобританії за членство в Європейському Союзі. Він має з'явитися в суд на попередні слухання у його справі. (29.05.2019)

Джонсон наголосив, що усі його дії на посаді мера британської столиці були "повністю доречними". Дженніфер Аркурі, яка зараз перебуває у США, своєю чергою, також відкинула усі підозри.

Лондонська влада хоче з'ясувати цю ситуацію, оскільки внаслідок дружби Джонсон, як підозрюють, "дозволив пані Аркурі брати участь у торговельних місіях та отримувати спонсорські кошти за обставин, коли вона та її компанії не могли очікувати отримання такої користі".

До вивчення ситуації залучено незалежне бюро з нагляду за діяльністю поліції, оскільки Джонсон, перебуваючи на посаді мера, також був очільником відомства з контролю за діяльністю служби столичної поліції. Тепер бюро має з'ясувати, чи є підстави для повномасштабного розслідування.

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняння ЄС з Гітлером

    Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.

  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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Владу цікавлять контакти прем'єра Великобританії і підприємниці з США у період, коли Джонсон був мером Лондона. За даними ЗМІ, пов'язані з підприємицею фірми могли отримати великі субсидії з бюджету.

Boris Johnson vor Downingstreet 10

Борис Джонсон став головою британських консерваторів 23.07.2019

У другому турі голосування Борис Джонсон набрав більше голосів, ніж міністр закордонних справ Джеремі Хант. Очікується, що невдовзі Джонсон отримає посаду прем'єр-міністра Великобританії.

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Джонсон пообіцяв відсутність перевірок на кордоні з Ірландією після Brexit 30.07.2019

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запевнив свого ірландського колегу, що на кордоні з Ірландією після Brexit фізичних перевірок не буде. Не планує Лондон розбудовувати й відповідну інфраструктуру.

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