Борис Джонсон відкидає звинувачення у зловживанні владою

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відкидає усі обвинувачення у зловживанні службовим становищем за часів, коли він був мером Лондона. "Я пишався всім, що робив як мер Лондона", - сказав прем'єр у неділю, 29 вересня, в інтерв'ю BBC.

Напередодні стало відомо, що Бориса Джонсона підозрюють у неправомірних діях щодо американської підприємниці Дженніфер Аркурі. За даними видання The Sunday Times, пов'язані з нею фірми, імовірно, отримали фінансову підтримку в розмірі понад 125 тисяч фунтів стерлінгів (140 тисяч євро) з бюджету Лондона. За даними видання, Аркурі входила до складу кількох британських делегацій щодо торгівлі.

Джонсон наголосив, що усі його дії на посаді мера британської столиці були "повністю доречними". Дженніфер Аркурі, яка зараз перебуває у США, своєю чергою, також відкинула усі підозри.

Лондонська влада хоче з'ясувати цю ситуацію, оскільки внаслідок дружби Джонсон, як підозрюють, "дозволив пані Аркурі брати участь у торговельних місіях та отримувати спонсорські кошти за обставин, коли вона та її компанії не могли очікувати отримання такої користі".

До вивчення ситуації залучено незалежне бюро з нагляду за діяльністю поліції, оскільки Джонсон, перебуваючи на посаді мера, також був очільником відомства з контролю за діяльністю служби столичної поліції. Тепер бюро має з'ясувати, чи є підстави для повномасштабного розслідування.