 Борис Джонсон втратив більшість у британському парламенті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2019

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Новини

Борис Джонсон втратив більшість у британському парламенті

Представник консерваторів Філліп Лі перейшов до лав Ліберал-демократичної партії, через що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон втратив більшість у Палаті громад.

Борис Джонсон під час виступу у Палаті громад 3 вересня

Борис Джонсон під час виступу у Палаті громад 3 вересня

Проєвропейський парламентар від правлячих консерваторів Філліп Лі залишив лави своєї партії і приєднався до  ліберальних демократів. Про перехід Лі повідомив у соціальній мережі Twitter у вівторок, 3 вересня.

"Після тривалих роздумів я дійшов висновку, що більше не можна відстоювати інтереси моїх виборців та країни в якості члена парламенту в складі Консервативної партії", - написав Лі та опублікував звернення до Бориса Джонсона.

Філліп Лі перейшов до Ліберал-демократичної партії

Філліп Лі перейшов до Ліберал-демократичної партії

Внаслідок переходу Філліпа Лі до ліберальних демократів прем'єр-міністр Великобританії та лідер Консервативної партії Борис Джонсон втратив більшість у Палаті громад - нижній палаті британського парламенту.

"Мені прикро через те, що процес виходу Великобританії з ЄС посприяв трансформації цієї колись великої партії у щось, схоже на вузьку фракцію, де "консерватизм" кожного вимірюється тим, наскільки нерозсудливо член партії хоче вийти з ЄС. Можливо, найбільше розчаровує те, наскільки партія заразилася популізмом та британським націоналізмом", - написав колишній член Консервативної партії.

Британський парламент зібрався 3 вересня вперше після літніх канікул. Останнім часом тертя у самій Консервативній партії загострилися. Декілька однопартійців Джонсона не погоджуються з його варіантом виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС без угоди. Опонентів Джонсона вже попередили, що їхня поведінка може послабити позиції прем'єра, а їх самих чекатимуть наслідки. Депутатів-консерваторів, які критикують прем'єра, можуть виключити зі списків кандидатів Консервативної партії на наступних парламентських виборах. Про це журналістам телерадіокомпанії BBC розповів ексміністр юстиції Девід Гоук.

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Консерваторам-противникам курсу британського прем'єра Бориса Джонсона щодо Brexit загрожує виключення з партії. Він також скасував заплановану з опонентами-однопартійцями зустріч. (02.09.2019)

Єлизавета ІІ підтримала пропозицію прем'єра Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту до 14 жовтня через Brexit. Багато парламентарів закидають прем'єру прагнення у такий спосіб обійти спротив парламенту. (28.08.2019)

Раніше королева Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Тож після дебатів 9 вересня парламент призупинить діяльність і відновить її не раніше 14 жовтня.

Осінні паузи є традиційними для роботи британського законодавчого органу і мають місце щороку. Партії використовують їх для проведення з'їздів. Цього року ці заходи тривають з 14 вересня і до 2 жовтня. Однак тепер паузу подовжено майже на два тижні.

Багато парламентарів вже закинули Джонсону прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з ЄС без угоди. Тим часом уряд Джонсона вже розпочав інформаційну кампанію для населення на випадок Brexit без угоди. 

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