Борис Джонсон втратив більшість у британському парламенті

Проєвропейський парламентар від правлячих консерваторів Філліп Лі залишив лави своєї партії і приєднався до ліберальних демократів. Про перехід Лі повідомив у соціальній мережі Twitter у вівторок, 3 вересня.

"Після тривалих роздумів я дійшов висновку, що більше не можна відстоювати інтереси моїх виборців та країни в якості члена парламенту в складі Консервативної партії", - написав Лі та опублікував звернення до Бориса Джонсона.

Філліп Лі перейшов до Ліберал-демократичної партії

Внаслідок переходу Філліпа Лі до ліберальних демократів прем'єр-міністр Великобританії та лідер Консервативної партії Борис Джонсон втратив більшість у Палаті громад - нижній палаті британського парламенту.

"Мені прикро через те, що процес виходу Великобританії з ЄС посприяв трансформації цієї колись великої партії у щось, схоже на вузьку фракцію, де "консерватизм" кожного вимірюється тим, наскільки нерозсудливо член партії хоче вийти з ЄС. Можливо, найбільше розчаровує те, наскільки партія заразилася популізмом та британським націоналізмом", - написав колишній член Консервативної партії.

Британський парламент зібрався 3 вересня вперше після літніх канікул. Останнім часом тертя у самій Консервативній партії загострилися. Декілька однопартійців Джонсона не погоджуються з його варіантом виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС без угоди. Опонентів Джонсона вже попередили, що їхня поведінка може послабити позиції прем'єра, а їх самих чекатимуть наслідки. Депутатів-консерваторів, які критикують прем'єра, можуть виключити зі списків кандидатів Консервативної партії на наступних парламентських виборах. Про це журналістам телерадіокомпанії BBC розповів ексміністр юстиції Девід Гоук.

Раніше королева Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Тож після дебатів 9 вересня парламент призупинить діяльність і відновить її не раніше 14 жовтня.

Осінні паузи є традиційними для роботи британського законодавчого органу і мають місце щороку. Партії використовують їх для проведення з'їздів. Цього року ці заходи тривають з 14 вересня і до 2 жовтня. Однак тепер паузу подовжено майже на два тижні.

Багато парламентарів вже закинули Джонсону прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з ЄС без угоди. Тим часом уряд Джонсона вже розпочав інформаційну кампанію для населення на випадок Brexit без угоди.