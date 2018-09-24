 Борис Джонсон вимагає від Мей зміни пропозицій щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

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Новини

Борис Джонсон вимагає від Мей зміни пропозицій щодо Brexit

Екс-очільник МЗС Великобританії виступив із власними пропозиціями щодо "розлучення" Великобританії з Євросоюзом. План Мей він назвав "приниженням".

Борис Джонсон і Тереза Мей

Борис Джонсон і Тереза Мей

Колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у п'ятницю, 28 вересня, представив свій власний план щодо відносин його країни з ЄС після Brexit.

Джонсон, який був палким прихильником виходу королівства із Євросоюзу, у статті у виданні Daily Telegraph закликав  прем'єр-міністерку Великобританії Терезу Мей відмовитися від її "плану Чекерс" на користь його торговельної угоди. Колишній очільник МЗС, котрий залишив уряд Мей саме через розбіжності в позиціях щодо  Brexit, назвав поточні пропозиції Мей щодо відносин з Брюсселем після виходу Великобританії з ЄС "моральним і інтелектуальним приниженням", цитує агентство AFP.

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Радники прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей розробляють план дій у разі проведення позачергових виборів до британського парламенту в листопаді цього року, повідомляє The Sunday Times. (23.09.2018)

Перемовини з ЄС щодо Brexit зайшли у глухий кут, заявила Тереза Мей. ЄС не приймає план Лондона, а Мей відмовляється "ділити країну навпіл". (21.09.2018)

Натомість Борис Джонсон запропонував план угоди про вільну торгівлю з ЄС, яку назвав "Супер Канада", натякаючи таким чином на подібну угоду, підписану Брюсселем з Оттавою у 2016 році. Та угода передбачала скасування більшості мит у взаємній торгівлі. Для досягнення такої угоди Джонсон пропонує тиснути на ЄС відмовою від сплати суми, погодженої вже сторонами в якості плати за Brexit.  

Джонсон визнав, що перемовини щодо такої угоди з ЄС, покликані встановити взаємні стандарти для вільного руху товарів, а також послуг, можуть затягнути перехідний період Brexit аж до опісля 2020 року.

Нагадаємо, план Мей, вироблений у липні її кабінетом у заміській резиденції британських прем'єрів Чекерс, пропонував створення зони вільної торгівлі для промислової та сільськогосподарської продукції. Водночас передбачалося, що ця зона вільної торгівлі не стосуватиметься британського сектора послуг. План також передбачав вирішення ірландського питання, а саме, декларував відсутність контролю на кордоні між частиною королівства Північною Ірландією і членом ЄС Ірландією. "План Чекерс" не викликав ентузіазму навіть у лавах Консервативної партії Мей, а також наразився на критику Брюсселя

Джонсон назвав план Мей "демократичною катастрофою" і "ошуканством електорату". На його думку такі пропозиції уряду залишать Великобританію "частково в ЄС і частково поза ЄС".

Нагадаємо, лідери ЄС узгодили, що перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС розпочнеться 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць.

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Єлизавета ІІ: вигідний Brexit - головне завдання уряду (21.06.2017)

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

Аудіо й відео до теми

Єлизавета ІІ: вигідний Brexit - головне завдання уряду (21.06.2017)  

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