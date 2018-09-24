Борис Джонсон вимагає від Мей зміни пропозицій щодо Brexit

Колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у п'ятницю, 28 вересня, представив свій власний план щодо відносин його країни з ЄС після Brexit.

Джонсон, який був палким прихильником виходу королівства із Євросоюзу, у статті у виданні Daily Telegraph закликав прем'єр-міністерку Великобританії Терезу Мей відмовитися від її "плану Чекерс" на користь його торговельної угоди. Колишній очільник МЗС, котрий залишив уряд Мей саме через розбіжності в позиціях щодо Brexit, назвав поточні пропозиції Мей щодо відносин з Брюсселем після виходу Великобританії з ЄС "моральним і інтелектуальним приниженням", цитує агентство AFP.

Натомість Борис Джонсон запропонував план угоди про вільну торгівлю з ЄС, яку назвав "Супер Канада", натякаючи таким чином на подібну угоду, підписану Брюсселем з Оттавою у 2016 році. Та угода передбачала скасування більшості мит у взаємній торгівлі. Для досягнення такої угоди Джонсон пропонує тиснути на ЄС відмовою від сплати суми, погодженої вже сторонами в якості плати за Brexit.

Джонсон визнав, що перемовини щодо такої угоди з ЄС, покликані встановити взаємні стандарти для вільного руху товарів, а також послуг, можуть затягнути перехідний період Brexit аж до опісля 2020 року.

Нагадаємо, план Мей, вироблений у липні її кабінетом у заміській резиденції британських прем'єрів Чекерс, пропонував створення зони вільної торгівлі для промислової та сільськогосподарської продукції. Водночас передбачалося, що ця зона вільної торгівлі не стосуватиметься британського сектора послуг. План також передбачав вирішення ірландського питання, а саме, декларував відсутність контролю на кордоні між частиною королівства Північною Ірландією і членом ЄС Ірландією. "План Чекерс" не викликав ентузіазму навіть у лавах Консервативної партії Мей, а також наразився на критику Брюсселя.

Джонсон назвав план Мей "демократичною катастрофою" і "ошуканством електорату". На його думку такі пропозиції уряду залишать Великобританію "частково в ЄС і частково поза ЄС".

Нагадаємо, лідери ЄС узгодили, що перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС розпочнеться 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць.

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