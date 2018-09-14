"Борг Януковича": Україна виграла апеляцію у спорі з РФ у суді Англії

Апеляційний суд Англії у п'ятницю, 14 вересня, оголосив рішення за скаргою України на постанову Високого суду Лондона, за якою українська сторона мала задовольнити вимоги Росії та виплатити їй борг за єврооблігаціями на три мільярди доларів - так званого "боргу Януковича".

Україна виграла апеляцію у спорі з Росією, поінформувала інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на Bloomberg. Апеляційний суд Англії повернув на новий розгляд справу за позовом про стягнення з України на користь Росії заборгованості за єврооблігаціями.

Суддя Апеляційного суду Англії вирішив, що суд першої інстанції помилково не розглянув аргументи української сторони та ухвалив рішення про прискорену процедуру розгляду. Тепер справу слухатимуть у рамках повноцінної процедури, що відтермінує можливість стягнення боргу на користь РФ, зазначає Bloomberg.

Перший віце-прем'єр, міністр фінансів РФ Антон Сілуанов уже заявив, що Росія оскаржить це рішення апеляційної інстанції до Верховного суду Англії.

"Борг Януковича" або історія про три мільярди

Наприкінці 2013 року, коли в Києві вже відбувалися масові протести Євромайдану, економічна ситуація в Україні погіршувалася і тодішній президент Віктор Янукович почав шукати допомоги в Москві. 17 грудня 2013 року Росія надала Україні знижку ціни на газ та пообіцяла кредит на 15 мільярдів доларів. Перший транш Росія виділила вже 20 грудня 2013 року, коли Фонд національного добробуту РФ придбав на Ірландській фондовій біржі випущені українським урядом облігації на три мільярди доларів під п'ять відсотків річних.

Наступних траншів уже не було, адже в Україні на початку 2014 року змінилася влада. Боргові зобов'язання перед РФ Україна мала погасити до 20 грудня 2015 року, проте за два дні до цього терміну українська влада запровадила мораторій на виплату боргу. У Києві російський кредит назвали хабарем колишньому президенту Віктору Януковичу за відмову підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом наприкінці 2013 року.

У лютому 2016 року Росія подала позов до Високого суду Лондона з метою стягнути з України борг за облігаціями. У березні 2017 року суд вирішив розглянути справу у прискореному режимі, відхиливши основні заперечення України та погодившись з наявністю в неї зобов'язань за єврооблігаціями. Міністерство фінансів України подало апеляцію на це рішення, після чого той же Високий суд Лондона постановив, що Росія може стягнути з України борг лише після її розгляду.