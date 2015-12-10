"Борг Януковича": Суд Великобританії розгляне спір України і РФ

Верховний суд Великобританії розглядатиме спір України і Росії з понеділка, 9 грудня по четвер, 12 грудня, повідомляється на сайті суду. Справа стосується скарг обох сторін на рішення апеляційного суду щодо спору стосовно єврооблігацій на три мільярди доларів, які Україна випустила у 2013 році.

Справу розглядатимуть судді лорд Рід, лорд Карнват, лорд Годж, лорд Ллойд-Джонс та лорд Кітчін.

Україну представляє міністерка фінансів Оксана Маркарова, яка діє за дорученням Кабінету Міністрів України. Інтереси Росії у суді представляє компанія The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.. Вона - власниця випуску євробондів України на три мільярди доларів.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. подала апеляцію до Верховного суду Великобританії на рішення Апеляційного суду Англії на користь України.

У вересні 2018 року Апеляційний суд Англії оголосив рішення за скаргою України на постанову Високого суду Лондона, за якою українська сторона мала задовольнити вимоги Росії та сплатити останній борг за єврооблігаціями на три мільярди доларів - так званий "борг Януковича". Апеляційний суд погодився з аргументом України, що випуск єврооблігацій був здійснений під тиском РФ, і цей аргумент не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна".

Історія "боргу Януковича"

Наприкінці 2013 року, коли в Києві вже були масові протести, економічна ситуація в Україні погіршувалася, тодішній президент Віктор Янукович почав шукати допомоги в Москві. 17 грудня 2013 року Росія надала Україні знижку в ціні на газ та пообіцяла кредит на 15 мільярдів доларів. Перший транш Росія виділила вже 20 грудня 2013 року, коли Фонд національного добробуту РФ придбав на Ірландській фондовій біржі випущені українським урядом облігації на три мільярди доларів під п'ять відсотків річних.

Наступних траншів уже не було, адже в Україні на початку 2014 року змінилася влада. Боргові зобов'язання перед РФ Україна мала погасити до 20 грудня 2015 року, проте за два дні до цього терміну українська влада запровадила мораторій на виплату боргу. Раніше Київ пропонував Москві погодитися на ті ж умови реструктуризації боргу, що й комерційні кредитори. Однак уряд РФ відмовився. У Києві російський кредит назвали хабарем колишньому президенту Віктору Януковичу за відмову підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом наприкінці 2013 року.

У лютому 2016 року Росія подала позов до Високого суду Лондона з метою стягнути з України борг за облігаціями. У березні 2017 року суд вирішив розглянути справу у прискореному режимі, відхиливши основні заперечення України та погодившись з наявністю в неї зобов'язань за єврооблігаціями. Міністерство фінансів України подало апеляцію на це рішення, після чого той же Високий суд Лондона постановив, що Росія може стягнути з України борг лише після її розгляду. У вересні поточного року Апеляційний суд Англії ухвалив постанову, яка враховує аргумент України, та фактично вимагає розгляду справи у суді першої інстанції за повною процедурою.