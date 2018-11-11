 ″Борг Януковича″: РФ оскаржила рішення британського суду на користь України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2018

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Новини

"Борг Януковича": РФ оскаржила рішення британського суду на користь України

Компанія, що діє в інтересах російського мінфіну, подала апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії, яке вимагало всеосяжного розгляду справи щодо "боргу Януковича".

Віктор Янукович та Володимир Путін під час підписання міждержавних угод у Москві, 17 грудня 2013 року

Віктор Янукович та Володимир Путін під час підписання міждержавних угод у Москві, 17 грудня 2013 року

Компанія The Law Debenture Trust, що представляє інтереси Росії як власника випуску євробондів України на три мільярди доларів США, подала до Верховного суду Великобританії апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії, який у вересні поточного року ухвалив рішення на користь України. Про це повідомила в середу, 14 листопада, прес-служба міністерства фінансів РФ, за дорученням якого діє The Law Debenture Trust. Очікується, що розгляд апеляції відбудеться у Верховному суді Великобританії не раніше, ніж у червні 2019 року.

Апеляційний суд Англії 14 вересня оголосив рішення за скаргою України на постанову Високого суду Лондона, за якою українська сторона мала задовольнити вимоги Росії та сплатити останній борг за єврооблігаціями на три мільярди доларів - так званий "борг Януковича". Апеляційний суд погодився з аргументом України, що випуск єврооблігацій був здійснений під тиском РФ, і цей аргумент не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу.

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"Борг Януковича" або історія про три мільярди

Наприкінці 2013 року, коли в Києві вже відбувалися масові протести, економічна ситуація в Україні погіршувалася і тодішній президент Віктор Янукович почав шукати допомоги в Москві. 17 грудня 2013 року Росія надала Україні знижку в ціні на газ та пообіцяла кредит на 15 мільярдів доларів. Перший транш Росія виділила вже 20 грудня 2013 року, коли Фонд національного добробуту РФ придбав на Ірландській фондовій біржі випущені українським урядом облігації на три мільярди доларів під п'ять відсотків річних.

Наступних траншів уже не було, адже в Україні на початку 2014 року змінилася влада. Боргові зобов'язання перед РФ Україна мала погасити до 20 грудня 2015 року, проте за два дні до цього терміну українська влада запровадила мораторій на виплату боргу. Раніше Київ пропонував Москві погодитися на ті ж умови реструктуризації боргу, що й комерційні кредитори. Однак уряд РФ відмовився. У Києві російський кредит назвали хабарем колишньому президенту Віктору Януковичу за відмову підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом наприкінці 2013 року.

У лютому 2016 року Росія подала позов до Високого суду Лондона з метою стягнути з України борг за облігаціями. У березні 2017 року суд  вирішив розглянути справу у прискореному режимі, відхиливши основні заперечення України та погодившись з наявністю в неї зобов'язань за єврооблігаціями. Міністерство фінансів України подало апеляцію на це рішення, після чого той же Високий суд Лондона постановив, що Росія може стягнути з України борг лише після її розгляду. У вересні поточного року Апеляційний суд Англії ухвалив постанову, яка враховує аргумент України та фактично вимагає проведення щодо справи у Високому суді Лондона всеосяжного судового процесу.

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Чи відсудить Росія "борг Януковича"? (10.12.2015)

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