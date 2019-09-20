Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" зріс на 10 відсотків

Борг російської компанії "Газпром" перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" за результатами двох арбітражних проваджень у Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма збільшився на 10 відсотків, або на 257 мільйонів доларів до 2,817 мільярда доларів. Про це йдеться у фінансовому звіті "Нафтогазу" за перше півріччя 2019 року, повідомило у вівторок, 24 вересня, агентство "Українські Новини".

Зазначається, що раніше суд призначив нетто суму, яку "Газпром" повинен заплатити на користь "Нафтогазу" в розмірі 2,56 мільярда доларів. "На цю суму також нараховується пеня за прострочення платежу. Станом на 30 червня 2019 року, нетто сума, яку "Газпром" повинен заплатити на користь "Нафтогазу" після проведення взаємозаліку, становить 2,817 мільярда доларів, включаючи відсотки", - зазначено у звіті "Нафтогазу".

Нагадаємо, що 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсацію 4,63 мільярда доларів за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі "Газпром" мав заплатити 2,56 мільярда доларів на користь НАК "Нафтогаз".