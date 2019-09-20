 Борг ″Газпрому″ перед ″Нафтогазом″ зріс на 10 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

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Новини

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" зріс на 10 відсотків

Борг "Газпрому" перед НАК "Нафтога України" зріс на 10 відсотків. Російська газова компанія вже заборгувала "Нафтогазу" 2,817 мільярда доларів, повідомили в Україні.

Штаб-квартира Газпрому в Москві

Штаб-квартира "Газпрому" в Москві

Борг російської компанії "Газпром" перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" за результатами двох арбітражних проваджень у Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма збільшився на 10 відсотків, або на 257 мільйонів доларів до 2,817 мільярда доларів. Про це йдеться у фінансовому звіті "Нафтогазу" за перше півріччя 2019 року, повідомило у вівторок, 24 вересня, агентство "Українські Новини".

DW.COM

Стокгольмський арбітраж розпочав засідання за другим позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому". "Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу на транзит і відшкодування близько 12,5 мільярда доларів. (28.01.2019)

Про готовність російського газового монополіста підписати з українською стороною договір щодо подовження транзиту російського газу українською територією заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер. (28.06.2019)

Зазначається, що раніше суд призначив нетто суму, яку "Газпром" повинен заплатити на користь "Нафтогазу" в розмірі 2,56 мільярда доларів. "На цю суму також нараховується пеня за прострочення платежу. Станом на 30 червня 2019 року, нетто сума, яку "Газпром" повинен заплатити на користь "Нафтогазу" після проведення взаємозаліку, становить 2,817 мільярда доларів, включаючи відсотки", - зазначено у звіті "Нафтогазу".

Нагадаємо, що 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсацію 4,63 мільярда доларів за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі "Газпром" мав заплатити 2,56 мільярда доларів на користь НАК "Нафтогаз".

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