 Болтон у Москві: Переговори про ракетний договір триватимуть | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

Болтон у Москві: Переговори про ракетний договір триватимуть

США продовжать обговорювати з Росією та іншими сторонами питання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, повідомив у Москві радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Джон Болтон повідомив, що переговори про ракетний договір триватимуть

Джон Болтон (фото з архіву)

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон обговорив із російською владою питання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Про це він розповів в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москви" у понеділок, 22 жовтня. За його словами, консультації з цього приводу будуть продовжені.

"У нас були дуже серйозні, щільні дискусії сьогодні щодо питання про обмеження озброєнь. У нас були висловлені дуже серйозні заяви по нашій позиції", - сказав він. За його словами, надалі консультації з цього приводу будуть продовжені з "нашими друзями в Європі і в Азії". "Подальші консультації з Росією - звичайно, це ясно, що ми будемо їх продовжувати. І за іншими стратегічними питаннями. Буде багато дипломатії в найближчі місяці", - зазначив радник американського президента.

За словами Болтона, є ряд країн, які виробляють ракети середнього радіуса дальності, крилаті ракети. "Це і Північна Корея, це і Китай, звичайно. І виходить дуже незвичайна конфігурація, ситуація для США і Росії: двосторонній договір тепер уже не є монопольним договором, розумієте?" - сказав він, додавши, що США вважають, що лише дві країни не зможуть вирішити цю проблему повністю.

Окрім того, Болтон обговорив із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим ситуацію в Україні. "Відбувся обмін думками з актуальних міжнародних питань, включаючи ситуацію навколо Сирії і в Афганістані, стан в Україні і Корейському півострові", - повідомило міністерство закордонних справ Росії. Зокрема, були обговорені перспективи взаємодії між РФ та США щодо врегулювання регіональних конфліктів та боротьби з тероризмом.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп хоче вивести свою країну з договору 1987 року про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), оскільки РФ і так його порушує. Нова гонка озброєнь неминуча, вважає Удо Бауер. (22.10.2018)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) з Росією. DW аналізує контроль над ядерними озброєннями та його значення. (22.10.2018)

Вашингтон, нагадаємо, звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.

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США та Росія: нова гонка ядерних озброєнь? (31.01.2018)

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