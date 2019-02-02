Болтон та Клімкін обговорили можливе втручання РФ у вибори в Україні

Ключовими питаннями під час проведеної зустрічі між радником президента США Джоном Болтоном та главою МЗС України Павлом Клімкіним були регіональна безпека й російська тематика.
Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон обговорив на зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним можливість російського втручання в майбутні вибори в Україні. Зустріч відбулася в середу, 6 лютого, в Вашингтоні, про що того ж дня Болтон повідомив у дописі в соціальній мережі Twitter.
"Провів продуктивну зустріч з українським міністром закордонних справ Клімкіним, обговорили регіональну безпеку, російське втручання і очікування щодо вільних і чесних виборів", - написав Болтон в своєму твіті.
Він зазначив, що під час зустрічі сторони ще раз висловили взаємну прихильність нинішньому курсу України. За словами Болтона, мета такого курсу - домогтися того, щоб Україна стала "процвітаючою, єдиною, вільною і мирною".
Про зустріч повідомило також і посольство України у США. Болтон та Клімкін обговорили питання розвитку співпраці "в сфері безпеки Україна-США", йдеться в поширеному на офіційній Facebook-сторінці повідомленні українського диппредставництва в США.
Україна підтримала санкції ЄС проти РФ
Раніше того ж дня стало відомо про приєднання України до рішення Ради Європейського Союзу про подовження економічних санкцій проти Росії. Про це повідомила прес-служба верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні. Йдеться про грудневу ухвалу Ради ЄС подовжити чинність обмежувальних заходів проти РФ до 31 липня 2019 року.
Крім України, до цього рішення приєдналися дві країни-кандидатки на вступ до ЄС - Чорногорія та Албанія, а також Норвегія, що є членом Європейської економічної зони, зазначається в повідомленні прес-служби Могеріні.
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