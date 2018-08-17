 Болтон: Небезпечно залишати ситуацію в Криму і на Донбасі як є | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2018

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Новини

Болтон: Небезпечно залишати ситуацію в Криму і на Донбасі як є

Джон Болтон у Києві відвідав парад до Дня Незалежності та підтвердив підтримку територіальної цілісності України з боку США.

Джон Болтон

Джон Болтон

Важливо подолати українську кризу якомога швидше, залишати ситуацію у Криму та на Донбасі в її нинішньому стані небезпечно. Таку заяву зробив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон під час візиту до Києва у п'ятницю, 24 серпня, повідомляє агентство Reuters. Болтон також зазначив, що США підтвердили свою позицію невизнання незаконної анексії Криму і в нещодавній декларації адміністрації президента США Дональда Трампа, і під час його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Гельсінкі, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Радник Трампа також наголосив, що санкції щодо Росії залишатимуться чинними доти, доки Москва не змінить свою поведінку. Болтон особливо наголосив, що Росія не повинна втручатися у вибори українського президента, які відбудуться наступного року.

Прогрес на шляху до НАТО

Водночас він додав, що Україна повинна іще попрацювати, щоб долучитися до НАТО, однак він бачить прогрес країни на цьому шляху. "Адміністрація Буша в 2008 році запропонувала, щоб для України та інших країн була прискорена програма з прийняття в члени НАТО. Але з цим європейські колеги, на жаль, не погодилися. (...) наша адміністрація (президента США Дональда Трампа - Ред.) активно розглядає це питання, виходячи з інтересів України, кілька кроків було зроблено, але багато залежить від України - яким чином Україна виконає умови, і політичні, і військові. Але є прогрес", - пояснив Болтон.

Радник американського президента також сказав, що Україні слід шукати альтернативи російському газу. За його словами, Києву варто замислитися над запрошенням американських компаній до розвідки газу в Україні. 

 Болтон також подякував українській стороні за можливість бути присутнім на урочистостях із нагоди 27-річчя незалежності України. "Не щороку я можу відзначати два дні незалежності. Для мене відтепер 24 серпня буде особливим днем. Це хороша можливість почути від вас про поточну ситуацію в Україні та обставини, які стоять перед вами в міжнародному форматі, про питання і проблеми, які є всередині України", - цитує Болтона інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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