Болтон: Конфлікт в Україні - не "суто європейська суперечка"

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон готовий долучитися до процесу досягнення миру в Україні у будь-який спосіб. Про це Болтон зазначив під час брифінгу в Києві в середу, 28 серпня.

"Ми, Сполучені Штати, готові в будь-який спосіб долучатися до зусиль у цьому напрямі (досягнення миру. - Ред.), тому що те, що відбувається в Україні та в Криму, не повинно розглядатися суто як європейська суперечка", - пояснив радник американського президента, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Він також прокоментував плани Німеччини та Франції якомога швидше провести нову зустріч у "нормандському форматі". За словами Болтона, до таких зустрічей "потрібно добре підготуватися", а без позитивних напрацювань перед цим такі засідання не мають сенсу.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Болтоном також висловив сподівання на активніше залучення США до переговорного процесу стосовно Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до "нормандського формату", повідомляє пресслужба президента України.

Під час брифінгу радник американського президента додав, що у США чекають на зустріч Зеленського із главою Білого дому Дональдом Трампом та працюють над її організацією. Цю зустріч напередодні анонсував сам Болтон. За його словами, 1 вересня у Варшаві відбудеться церемонія з відзначення 80-их роковин початку Другої світової війни, під час якої Трамп та Зеленський зможуть поспілкуватися.

Окремо Болтон висловив сподівання, що новий склад Верховної Ради сформує уряд вже 29 серпня. За словами радника Трампа, під час зустрічі Зеленський представив йому плани затвердження нового Кабінету Міністрів та реформування українського законодавства.

Також Болтон озвучив ім'я потенційного генерального прокурора України. За словами радника президента США, ним має стати Руслан Рябошапка, і Болтон очікує, що у того складуться добрі робочі стосунки із американським колегою Вільямом Барром. "Я зустрічався з Русланом Рябошапкою, якого номінували на позицію генерального прокурора. Сподіваюся, що коли його затвердять, у нього складуться блискучі відносини з нашим генеральним прокурором Біллом Барром", - заявив Болтон.

Ще однією важливою заявою радника Трампа стало його попередження українським партнерам щодо небезпеки китайського впливу. Під час брифінгу Болтон зазначив, що обговорив із Зеленським та іншими урядовцями "нечесні" торговельні практики Китаю. Однак на запитання щодо того, чи стосувалася розмова можливого придбання китайцями українського підприємства "Мотор Січ", Болтон зазаначив, що не обговорюватиме окремі компанії чи угоди, бо це є "суверенною справою України".

Нагадаємо, 23 серпня американське видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних високопоставлених співрозмовників з адміністрації Дональда Трампа написало про те, що Болтон прагне не допустити придбання китайською компанією українського підприємства "Мотор Січ". Болтон вважає, що укладення угоди дозволить Китаю отримати доступ до важливих військових технологій, зазначають співрозмовники видання.