Болгарія заявляє, що не підпише міграційний договір ООН

Заступник голови консервативної партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ) у парламенті Цвєтан Цвєтанов у понеділок, 12 листопада, зазначив, що болгарський уряд не долучиться до міграційного договору ООН, інформує AP.

Заява прозвучала під час зустрічі Цвєтанова з представниками правлячої коаліції Болгарії. Партнер партії ГЕРБ по коаліції, націонал-консервативні євроскептики "Об'єднані патріоти" теж виступає проти договору ООН, називаючи його загрозою національним інтересам Болгарії.

Дебати щодо міграційного пакту ООН відбудуться у парламенті Болгарії 14 листопада. Правляча коаліція має невелику перевагу у законодавчому органі, її представляють 122 депутати з 240.



Нагадаємо, що ініційований ООН глобальний договір про міграцію, який не має юридично зобов'язальної сили, був узгоджений в липні цього року. Його домовились підписати 192 зі 193 країн-членів ООН. Пакт має бути офіційно схвалений на зустрічі в Марокко, яка відбудеться 11-12 грудня. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації.

США вийшли з переговорів про угоду ще в грудні 2017 року, оскільки деякі положення даного пакту несумісні з міграційною політикою президента Дональда Трампа. У липні 2018 роки від участі в пакті відмовилася Угорщина. Про свій вихід з угоди повідомила також Австрія. Федеральний канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) пояснив цей крок необхідністю захисту національного суверенітету. Відхилив міграційний договір ООН і прем'єр-міністр Чехії.