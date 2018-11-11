 Болгарія заявляє, що не підпише міграційний договір ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Болгарія заявляє, що не підпише міграційний договір ООН

Партії правлячої коаліції Болгарії виступають проти участі країни в міграційній угоді ООН, вважаючи її загрозою нацбезпеці.

Цвєтан Цвєтанов

Цвєтан Цвєтанов

Заступник голови консервативної партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ) у парламенті Цвєтан Цвєтанов у понеділок, 12 листопада, зазначив, що болгарський уряд не долучиться до міграційного договору ООН, інформує AP.

Заява прозвучала під час зустрічі Цвєтанова з представниками правлячої коаліції Болгарії. Партнер партії ГЕРБ по коаліції, націонал-консервативні євроскептики "Об'єднані патріоти" теж виступає проти договору ООН, називаючи його загрозою національним інтересам Болгарії.

DW.COM

57-річний Бойко Борисов втретє став прем'єром. Глава нового уряду пообіцяв зберегти курс на подальшу тісну співпрацю з ЄС та НАТО. (04.05.2017)

Зовнішні кордони ЄС необхідно закрити, вважає прем'єр-міністр Болгарії Борисов. На саміті з питань біженців у Брюсселі він має намір запропонувати будівництво центрів з прийому мігрантів за межами Євросоюзу. (23.06.2018)

Під час польсько-німецьких урядових консультацій у Варшаві йшлося про розбіжності у поглядах щодо глобального договору про міграцію й питання будівництва газогону "Північний потік-2". (02.11.2018)

Дебати щодо міграційного пакту ООН відбудуться у парламенті Болгарії 14 листопада. Правляча коаліція має невелику перевагу у законодавчому органі, її представляють 122 депутати з 240.

Нагадаємо, що ініційований ООН глобальний договір про міграцію, який не має юридично зобов'язальної сили, був узгоджений в липні цього року. Його домовились підписати 192 зі 193 країн-членів ООН. Пакт має бути офіційно схвалений на зустрічі в Марокко, яка відбудеться 11-12 грудня. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації.

США вийшли з переговорів про угоду ще в грудні 2017 року, оскільки деякі положення даного пакту несумісні з міграційною політикою президента Дональда Трампа. У липні 2018 роки від участі в пакті відмовилася Угорщина. Про свій вихід з угоди повідомила також Австрія. Федеральний канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) пояснив цей крок необхідністю захисту національного суверенітету. Відхилив міграційний договір ООН і прем'єр-міністр Чехії.

Дивитись відео 02:04
Now live
02:04 хв

Заробітчани з України: куди і на які роботи вони їздять? (04.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Заробітчани з України: куди і на які роботи вони їздять? (04.09.2018)  

Також за темою

Bulgarisch-türkische Grenze

Прибутковий корупційний бізнес на торгівлі паспортами ЄС 08.11.2018

У Болгарії арештували чиновників, які сприяли отриманню болгарського громадянства за гроші. Утім, в ЄС торгівля паспортами - доволі вигідний бізнес.

Bulgarien Wahl Boiko Borissow

Парламент Болгарії затвердив новий проєвропейський уряд 04.05.2017

57-річний Бойко Борисов втретє став прем'єром. Глава нового уряду пообіцяв зберегти курс на подальшу тісну співпрацю з ЄС та НАТО.

Flagge Bulgarien EU

Болгарія: головування в ЄС у важкі часи Brexit та біженців 01.01.2018

З 1 січня головування в ЄС переходить до Болгарії. Країна, яка досі має серйозні проблеми з незалежністю судів, свободою ЗМІ та корупцією, повинна буде відстоювати єдність ЄС у кризові часи Brexit та масової міграції.

Реклама

Докладно

Лише в сучасній ФРН конституція стала гарантувати повне рівноправ'я чоловіків і жінок

100 років права голосу для жінок у Німеччині

З 12 листопада 1918 жінки в Німеччині мають виборчі права. Але боротьба за повне рівноправ'я статей триває у ФРН досі. 

З кожним роком Німеччині бракуватиме все більше інженерів

У наступні 10 років ФРН бракуватиме 100 тисяч інженерів

У ФРН не вистачає фахівців-електроінженерів, а за 10 років країні потрібно буде заповнити 100 тисяч вакансій.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  