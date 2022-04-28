Болгарія закликала своїх громадян покинути Молдову

Міністерство закордонних справ Болгарії у четвер, 28 квітня, закликало громадян країни утриматися від поїздок до Молдови у зв'язку з "ускладненням ситуації" у цій країні та регіоні. А болгар, які перебувають у Молдові, у МЗС закликали покинути її будь-якими доступними транспортними засобами, йдеться у повідомленні на сайті зовнішньополітичного відомства Болгарії.

Раніше цього тижня сталися вибухи у будівлі так званого "міністерства держбезпеки" невизнаного "Придністровської Молдавської республіки" ("ПМР"). Згодом двома вибухами було пошкоджено антени, що ретранслюють радіосигнали. Також повідомлялося про вибух біля однієї з військових частин поблизу аеродрому у Тирасполі. У всіх випадках жертв та постраждалих немає.

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У Києві заявляли, що розцінюють вибухи в "ПМР" як спроби Росії дестабілізувати регіон. Також у Головному управлінні розвідки міноборони України заявляли, що РФ готує ракетний удар по "ПМР" з жертвами серед мирного населення.

Президентка Молдови Майя Санду 26 квітня заявила, що загострення у "ПМР" створюють певні сили всередині самого регіону. Вона також зазначила, що Молдова "не планує та не здійснює блокаду Придністровського регіону".

22 квітня у РФ оголосили, що сухопутний коридор до Придністров'я є однією з цілей другого етапу війни РФ. "Контроль над півднем України - це ще один вихід у Придністров'я, де також відзначаються факти утиску російськомовного населення", - зазначив виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв.