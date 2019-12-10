 Болгарія висилає двох російських дипломатів за звинуваченнями у шпигунстві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2020

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Новини

Болгарія висилає двох російських дипломатів за звинуваченнями у шпигунстві

У Болгарії оголосили персонами нон ґрата двох російських дипломатів, яких обвинувачують у шпигунстві. У РФ вже заявили, що залишають за собою право на дзеркальну відповідь.

Болгарія висилає двох російських дипломатів через обвинувачення у шпигунстві

Болгарія висилає двох російських дипломатів через обвинувачення у шпигунстві

Міністерство закордонних справ Болгарії у п'ятницю, 24 січня, викликало посла Росії, якому повідомили про звинувачення двох російських дипломатів у шпигунстві та оголошенні їх персонами нон ґрата. У посольстві РФ у Софії зазначили, що їхні співробітники покинуть Болгарію.

Болгарські прокурори звинувачують першого секретаря консульства та співробітника торговельного представництва Росії у збиранні "даних, які є державною таємницею, для їхньої передачі іноземній державі чи організації", інформує агентство новин AFP.

Зазначається, що перший секретар збирав дані про парламентські вибори 2017 року, а співробітник торпредставництва з жовтня 2018 року - конфіденційну інформацію про енергетичний сектор та енергетичну безпеку країни.

Утім, у посольстві РФ стверджують, що "не було представлено жодних доказів" і що Росія "залишає за собою право на дзеркальну відповідь".

Раніше міністерка закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва оголосила про можливе вислання російських дипломатів. "Ми отримали листи від прокурорів з обвинуваченнями (...) Ми зробимо те, що зобов’язані вчинити, і, швидше за все, оголосимо їх персонами нон ґрата", - зазначила глава МЗС Болгарії.

Нагадаємо, напередодні болгарська прокуратура обвинуватила трьох росіян в отруєнні бізнесмена Еміліана Гебрева, чия компанія торгує зброєю. Відомство видало європейський ордер на арешт росіян та оголосило їх у міжнародний розшук.

Ще восени 2019 року низка ЗМІ повідомили, що в отруєнні Гебрева, його сина та одного з керівників його фірми брали участь вісім співробітників Головного управління Генштабу Росії. Всі троє були госпіталізовані з симптомами важкого отруєння. При цьому було виявлено сліди нервово-паралітичної речовини типу "Новачок", яку використовували також при отруєнні Скрипалів у британському Солсбері.

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