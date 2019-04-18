Бойовики напали на фондову біржу у Пакистані: є жертви

Не менше 10 осіб, включно із чотирма нападниками, було вбито під час нападу бойовиків на фондову біржу пакистанського міста Карачі. Про таку кількість жертв нападу, що відбувся вранці понеділка, 29 червня, повідомив керівник місцевої поліції Шарджіл Харал.

"Усі четверо терористів були вбиті силами безпеки", - зазначив він, інформує агенція dpa. Іншими загиблими внаслідок нападу, за його словами, були четверо охоронців, офіцер поліції та одна цивільна особа. Ще семеро людей, серед яких троє поліцейьских, було поранено.

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Теракт провалився

Нападники, за даними правоохоронців, мали з собою величезний арсенал зброї та набої, а їхнім планом було потрапити до зали, в якій відбуваються біржові торги. Однак силам безпеки та поліції вдалося швидко відреагувати на напад і план бойовиків провалився, розповів Харал.

Атака розпочалася близько десятої ранку за місцевим часом. Після того, як на вході нападників зустріла охорона, бойовики застосували гранати. "Це була серйозна атака, однак терористам не вдалося потрапити до головної будівлі", - зазначив у коментарі для місцевого телебачення директор біржі Фаррух Хан.

Сили безпеки охороняють біржу Пакистану після терористичного нападу на будівлю

На момент нападу на біржі вже розпочалися торги і у будівлі перебувало понад 1000 трейдерів та співробітників. Водночас це - відносно невелика кількість людей для пакистанської біржі, що пов'язано із епідемією COVID-19.

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Атака на тлі заспокоєння у Пакистані

Інформаційне агентство "Інтерфакс" повідомляє, що, згідно з попередньою інформацією, напад здійснили представники угрупування "Визвольна армія Белуджистану".

Останніми роками кількість випадків тероризму у Пакистані зменшилася. Це, зокрема, пов'язано із низкою військових операцій поблизу з афганським кордоном, які були спрямовані на витіснення терористичних угруповань з країни. Попри успіх цих дій, бойовики все ще можуть проводити окремі успішні напади.

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