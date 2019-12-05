Бойовики "ДНР" повернули Україні тіло загиблого полковника Каплунова - СБУ

Бойовики так званої "ДНР" передали на підконтрольну Києву територію тіло загиблого на Донбасі українського полковника Дмитра Каплунова. Цю інформацію підтвердила речниця Служби безпеки України (СБУ) Олена Гітлянська у Facebook у суботу, 7 грудня.

"Україні вдалося повернути рідним тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова. Він загинув під час виконання бойового завдання в так званій сірій зоні", - написала Гітлянська.

Раніше цього ж дня про це повідомив народний депутат і ветеран Роман Костенко.

3 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову. Вони загинули 1 грудня. За даними Києва, у той день диверсійно-розвідувальна група бойовиків намагалася прорватися в тил позицій Об'єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв. Як зазначається, вони загинули під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни. Церемонія прощання з Волочаєвим відбулася у Києві 4 грудня. Переговори про повернення тіла загиблого Каплунова, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", зривалися кілька разів.