 Бойовики ″ДНР″ повернули Україні тіло загиблого полковника Каплунова - СБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2019

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Новини

Бойовики "ДНР" повернули Україні тіло загиблого полковника Каплунова - СБУ

Бойовики так званої "ДНР" через тиждень віддали Україні тіло загиблого українського полковника Дмитра Каплунова. Він разом з напарником Денисом Волочаєвим загинули під час виконання завдання на Донбасі.

Бойовики так званої ДНР передали тіло загиблого українського полковника Дмитра Каплунова лише через тиждень

Бойовики так званої "ДНР" передали на підконтрольну Києву територію тіло загиблого українського полковника Дмитра Каплунова лише через тиждень

Бойовики так званої "ДНР" передали на підконтрольну Києву територію тіло загиблого на Донбасі українського полковника Дмитра Каплунова. Цю інформацію підтвердила речниця Служби безпеки України (СБУ) Олена Гітлянська у Facebook у суботу, 7 грудня. 

DW.COM

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"Україні вдалося повернути рідним тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова. Він загинув під час виконання бойового завдання в так званій сірій зоні", - написала Гітлянська.

Раніше цього ж дня про це повідомив народний депутат і ветеран Роман Костенко.

3 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову. Вони загинули 1 грудня. За даними Києва, у той день диверсійно-розвідувальна група бойовиків намагалася прорватися в тил позицій Об'єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв. Як зазначається, вони загинули під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни. Церемонія прощання з Волочаєвим відбулася у Києві 4 грудня. Переговори про повернення тіла загиблого Каплунова, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", зривалися кілька разів. 

Дивитись відео 06:55

Донбас в очікуванні "нормандської" зустрічі: надія на мир чи страх капітуляції? (06.12.2019)

Посилання в інтернеті

Костенко

Аудіо й відео до теми

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