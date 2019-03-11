Бойко і Медведчук поговорили з Медведєвим про газ

Кандидат в президенти України Юрій Бойко на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим заявив про готовність запропонувати Росії різні варіанти по відновленню контракту щодо транзиту газу через Україну.
Олексієй Міллер, Дмитро Медведєв, Юрій Бойко та Віктор Медведчук
Кандидат на пост президента, лідер "Опозиційної платформи - За Життя" Юрій Бойко і член політради партії "За Життя" Віктор Медведчук у п'ятницю, 22 березня, зустрілись у Москві з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і головою правління компанії "Газпром" Олексієм Міллером. Вони обговорили питання транзиту російського газу через Україну.
"Ми могли б зараз обговорити цілу низку питань, які є особливо актуальними, я маю на увазі газову складову, оскільки в цьому році закінчується термін дії угоди, і необхідно визначитися, що робити далі. Поки ми серйозних сигналів від чинної влади України не маємо", - сказав Медведєв під час зустрічі, передає агенція "Українські новини".
Своєю чергою Бойко заявив про свою готовність запропонувати різні варіанти по відновленню контракту щодо транзиту після завершення дії контракту наприкінці цього року. "Сьогодні склалася ненормальна ситуація, коли той же російський газ поставляється в країну з Європи без прямого контракту через якихось незрозумілих посередників, якісь схеми, які зрештою призводять до того, що він стає майже на 100 доларів дорожчим, ніж якщо б він безпосередньо поставлявся з Росії на східному кордоні", - заявив він.
"Газпром" готовий до проведення переговорів про укладення нового контракту про постачання газу до України, зазначив Міллер. "Ми знаємо ціни на українському ринку, і ціна російського газу буде на чверть нижчою від поточного рівня цін. А що стосується договору, "Газпром" готовий продовжити транзит газу через територію України до Європи на підставі продовження діючого контракту", - сказав він.
Після зустрічі Юрій Бойко та Віктор Медведчук заявили, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ. "Я вважаю, що дуже важливий був початковий етап переговорів, зрозуміло, що вони будуть продовжені, але є розуміння у керівництва уряду Російської Федерації, що ситуацію треба покращувати і треба відновлювати економічні відносини з Росією", - сказав Бойко, передає видання "Українська правда".
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