 Бойка та Льовочкіна виключили з фракції ″Опоблоку″ у ВР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2018

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Новини

Бойка та Льовочкіна виключили з фракції "Опоблоку" у ВР

Юрій Бойко, який був міністром палива і енергетики в часи Януковича, планує боротися за президентське крісло у 2019 році від "Опозиційної платформи - За життя".

Юрій Бойко

Юрій Бойко

Фракція "Опозиційний блок" у Верховній Раді виключила зі свого складу народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна. Про це у вівторок, 20 листопада, на ранковому пленарному засіданні повідомив співголова фракції Олександр Вілкул.

Водночас Юрій Бойко розповів журналістам у Верховній Раді про створення парламентської групи "Опозиційна платформа - За життя". "Ми створюємо парламентську групу "Опозиційна платформа - За життя". "Опозиційний блок" залишається в минулому, ми йдемо далі, об'єднуючи всю опозицію. І таку парламентську групу буде створено в парламенті найближчим часом", - наводить його слова агентство "Інтерфакс-Україна". Бойко висловив упевненість, що частина "Опозиційного блоку" приєднається до нової депутатської групи. 

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Нагадаємо, 9 листопада співголова політичної партії "Опозиційний блок" та однойменної парламентської фракції Бойко та позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович уклали угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя". Через тиждень Рабінович заявив, що очолить партійний список на виборах до Верховної Ради восени 2019 року, а єдиним кандидатом від "Опозиційної платформи - За життя" на майбутніх виборах президента України став Бойко.

У часи президентства Віктора Януковича Бойко обіймав пост міністра палива і енергети і став одним з головних символів корупції через оборудку на сотні мільйонів доларів з так званими вишками Бойка. Однак  нині у кримінальній справі щодо цього Бойко більше не фігурує.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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