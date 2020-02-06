"Боги в кольорі": новий вигляд античних статуй

Коли ми думаємо про стародавні статуї, то часто уявляємо фігури з білого каменю, які довгий час домінували в музейних колекціях. Але останніми роками суспільство знову почало усвідомлювати, що багато з цих старожитностей колись були яскраво розфарбовані.
На виставці "Боги в кольорі - золоте видання", яка представляє понад 100 розфарбованих скульптур у музеї Liebieghaus у Франкфурті-на-Майні, відвідувачі можуть стати свідками поліхроматичної трансформації античних статуй і побачити їхні оригінальні, яскраві відтінки.
Міф щодо безбарвності
"Ця дивна концепція безбарвних скульптур сходить до епохи Відродження", - каже археолог Вінценц Брінкманн (Vinzenz Brinkmann), який є куратором виставки та керівником музейних відділів старожитностей та Азії. Відтоді як він почав дослідження в Афінах 40 років тому, Брінкманн вивчає кольори античних скульптур. Свій професійний досвід він використав під час підготовки виставки.
"В ті часи в Римі проводилося багато будівельних робіт, завдяки яким скульптури знаходилися одна за одною. Вони вже були повністю безбарвними ", - пояснив він DW. А тому спершу іншого уявлення, за словами науковця, про скульптури не було.
Водночас простота безбарвності відповідала популярній ідеології того періоду. "Безбарвні скульптури використовувалися як візуальні зображення епохи Просвітництва", - додав Брінкманн.
Довгий час вважалося, що античні скульптури завжди були білими
За словами археолога, через відсутність кольору фігури втратили свою сексуальність і тому "їх поставили, так би мовити, на п'єдестал".
Навіть знахідка статуї Лаокоона і його синів в Римі в 1503 році, на якій були знайдені залишки фарби, не змогла змінити думку про те, що стародавні статуї були білими.
Але, як показує виставка, фарби широко використовувалися в часи античності, причому греки і римляни розмальовували свої скульптури не тільки для краси, але і аби пропрацювати історію кожної роботи. Поліхромія давала митцям більші можливості для культурного і художнього вираження.
Нові знахідки - і реакція фашистів
Міф про безбарвність було додатково спростовано під час розкопок у Помпеях в 18-му столітті. Знахідки, зроблені в той час, показали незаперечні залишки фарби на численних предметах. Помпеї були зруйновані виверженням вулкана в 79 році нашої ери , і лава, що залила місто, захистила знахідки та зберегла їхні кольори.
У 19-му столітті великі розкопки на Акрополі в Греції завдали по цьому міфу ще більший удар. "Саме там були знайдені скульптури, знищені персами під час штурму Акрополя в 480 році до нашої ери", - зазначив Брінкманн.
Розкопки в Афінах дали змогу переконатися, що скульптури античності були кольоровими
"Коли афіняни повернулися до міста, вони не відновили ці скульптури, а поховали їх під святилищем, що допомогло їм зберегтися. Коли археологи розкопали їх через дві з половиною тисячі років у 1886-87 роках, деякі кольори були ще свіжими і неймовірно прекрасними", - сказав археолог. Тож до кінця 19-го століття стало вже точно зрозуміло: античність не була білою. Вона була кольоровою.
Але зі збільшенням впливу фашизму в 20-му столітті концепція знову помінялася. Кольорові статуї античності не вписувалися в естетику диктаторів Муссоліні, Франко, Гітлера чи Сталіна. Вони просто були занадто чуттєвими, каже Брінкманн.
"Треба враховувати, наскільки сильно втрата кольору зменшує чуттєвість; наскільки абстрактною стає сексуальність античних статуй, коли зникає колір", - додає він.
На виставці експонується понад 100 предметів, у тому числі 60 реконструкцій. Виставка є продовженням іншої, яка була проведена у Мюнхені у 2003 році і потім демонструвалася в 30 містах по всьому світу. Поточна виставка також мандруватиме світом. Зокрема, її покажуть у таких містах як Неаполь, Нью-Йорк та Сідней.
В музеї Liebieghaus у Франкфурті виставка "Боги в кольорі" працюватиме до 30 серпня 2020 року.
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Автор: Керстін Шмідт