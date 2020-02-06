 ″Боги в кольорі″: новий вигляд античних статуй | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 06.02.2020

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Культура й стиль життя

"Боги в кольорі": новий вигляд античних статуй

Античні грецькі і римські статуї були кольоровими, а не білими. Останнім часом у науковців не лишилося сумнівів у цьому. Виставка у Франкфурті показує античні статуї в їх яскравих оригінальних кольорах.

  • Крокуючи до світла фарб

    Нова виставка у Франкфурті: кольоровий бік античного мистецтва

    Крокуючи до світла фарб

    Мармурова голова жіночого божества часів Стародавнього Риму є частиною виставки "Боги в кольорі - золоте видання" у Франкфурті. У ній представлені реконструкції, які дають уявлення про те, як античні скульптури могли колись виглядати. Але те, що античність була кольоровою, беззаперечний факт.

  • Неочікувані можливості

    Нова виставка у Франкфурті: кольоровий бік античного мистецтва

    Неочікувані можливості

    Дослідження виявили масу нової інформації. Наприклад, куратор виставки у Франкфурті, археолог Вінценц Брінкманн (Vinzenz Brinkmann) зміг повністю реконструювати елементи декору на куртці цього лучника.

  • Богиня у звіриному орнаменті

    Нова виставка у Франкфурті: кольоровий бік античного мистецтва

    Богиня у звіриному орнаменті

    Статуя "Кора у пеплосі" була виявлена в руїнах Акрополя. Оригінал виставлений в музеї Акрополя в Афінах. Коли дослідники вивчали оригінальний розпис на одязі, вони виявили, що він був прикрашений зображеннями тварин. Символи також вказували на те, що це була статуя богині.

  • Кольоровий одяг

    Нова виставка у Франкфурті: кольоровий бік античного мистецтва

    Кольоровий одяг

    Ця знаменита мармурова статуя була створена близько 100 року до нашої ери і належить до пізнього періоду давньогрецького мистецтва. Фігура представляє жінку з накинутим плащем. Завдяки роботі дослідників з'явилася можливість підтвердити та відтворити оригінальне забарвлення статуї (на фото). Оригінал зберігається в Національному археологічному музеї в Афінах.

  • Три версії Музи

    Нова виставка у Франкфурті: кольоровий бік античного мистецтва

    Три версії Музи

    Інший проєкт дослідників був присвячений статуї Музи, яка стоїть. На ній теж можна було знайти численні сліди фарби. Для виставки в Liebieghaus у Франкфурті були створені три невеликі реконструкції, щоб показати різні варіанти того, як міг виглядати оригінал. Чому тільки міг? Тому що нині не завжди можливо достеменно визначити чіткий колір.

  • Бронзові воїни

    Нова виставка у Франкфурті: кольоровий бік античного мистецтва

    Бронзові воїни

    На виставці в Liebieghaus на додаток до робіт з мармуру також можна побачити копії бронзових статуй. Для того щоб вони здобули бажаний колір, статуї були змінені для відтворення природного процесу патинування - свого роду окислення, яке зазвичай викликає вітер. Через патинування бронза спочатку зеленіє, а потім чорніє.

    Автор: Петра Ламбек


  • Крокуючи до світла фарб

    Нова виставка у Франкфурті: кольоровий бік античного мистецтва

    Крокуючи до світла фарб

    Мармурова голова жіночого божества часів Стародавнього Риму є частиною виставки "Боги в кольорі - золоте видання" у Франкфурті. У ній представлені реконструкції, які дають уявлення про те, як античні скульптури могли колись виглядати. Але те, що античність була кольоровою, беззаперечний факт.

  • Неочікувані можливості

    Нова виставка у Франкфурті: кольоровий бік античного мистецтва

    Неочікувані можливості

    Дослідження виявили масу нової інформації. Наприклад, куратор виставки у Франкфурті, археолог Вінценц Брінкманн (Vinzenz Brinkmann) зміг повністю реконструювати елементи декору на куртці цього лучника.

  • Богиня у звіриному орнаменті

    Нова виставка у Франкфурті: кольоровий бік античного мистецтва

    Богиня у звіриному орнаменті

    Статуя "Кора у пеплосі" була виявлена в руїнах Акрополя. Оригінал виставлений в музеї Акрополя в Афінах. Коли дослідники вивчали оригінальний розпис на одязі, вони виявили, що він був прикрашений зображеннями тварин. Символи також вказували на те, що це була статуя богині.

  • Кольоровий одяг

    Нова виставка у Франкфурті: кольоровий бік античного мистецтва

    Кольоровий одяг

    Ця знаменита мармурова статуя була створена близько 100 року до нашої ери і належить до пізнього періоду давньогрецького мистецтва. Фігура представляє жінку з накинутим плащем. Завдяки роботі дослідників з'явилася можливість підтвердити та відтворити оригінальне забарвлення статуї (на фото). Оригінал зберігається в Національному археологічному музеї в Афінах.

  • Три версії Музи

    Нова виставка у Франкфурті: кольоровий бік античного мистецтва

    Три версії Музи

    Інший проєкт дослідників був присвячений статуї Музи, яка стоїть. На ній теж можна було знайти численні сліди фарби. Для виставки в Liebieghaus у Франкфурті були створені три невеликі реконструкції, щоб показати різні варіанти того, як міг виглядати оригінал. Чому тільки міг? Тому що нині не завжди можливо достеменно визначити чіткий колір.

  • Бронзові воїни

    Нова виставка у Франкфурті: кольоровий бік античного мистецтва

    Бронзові воїни

    На виставці в Liebieghaus на додаток до робіт з мармуру також можна побачити копії бронзових статуй. Для того щоб вони здобули бажаний колір, статуї були змінені для відтворення природного процесу патинування - свого роду окислення, яке зазвичай викликає вітер. Через патинування бронза спочатку зеленіє, а потім чорніє.

    Автор: Петра Ламбек


Коли ми думаємо про стародавні статуї, то часто уявляємо фігури з білого каменю, які довгий час домінували в музейних колекціях. Але останніми роками суспільство знову почало усвідомлювати, що багато з цих старожитностей колись були яскраво розфарбовані.

На виставці "Боги в кольорі - золоте видання", яка представляє понад 100 розфарбованих скульптур у музеї Liebieghaus у Франкфурті-на-Майні, відвідувачі можуть стати свідками поліхроматичної трансформації античних статуй і побачити їхні оригінальні, яскраві відтінки.

Міф щодо безбарвності

"Ця дивна концепція безбарвних скульптур сходить до епохи Відродження", - каже археолог Вінценц Брінкманн (Vinzenz Brinkmann), який є куратором виставки та керівником музейних відділів старожитностей та Азії. Відтоді як він почав дослідження в Афінах 40 років тому, Брінкманн вивчає кольори античних скульптур. Свій професійний досвід він використав під час підготовки виставки.

"В ті часи в Римі проводилося багато будівельних робіт, завдяки яким скульптури знаходилися одна за одною. Вони вже були повністю безбарвними ", - пояснив він DW. А тому спершу іншого уявлення, за словами науковця, про скульптури не було.

Водночас простота безбарвності відповідала популярній ідеології того періоду. "Безбарвні скульптури використовувалися як візуальні зображення епохи Просвітництва", - додав Брінкманн.

Довгий час вважалося, що античні скульптури завжди були білими

Довгий час вважалося, що античні скульптури завжди були білими

За словами археолога, через відсутність кольору фігури втратили свою  сексуальність і тому "їх поставили, так би мовити, на п'єдестал".

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Навіть знахідка статуї Лаокоона і його синів в Римі в 1503 році, на якій були знайдені залишки фарби, не змогла змінити думку про те, що стародавні статуї були білими.

Але, як показує виставка, фарби широко використовувалися в часи античності, причому греки і римляни розмальовували свої скульптури не тільки для краси, але і аби пропрацювати історію кожної роботи. Поліхромія давала митцям більші можливості для культурного і художнього вираження.

Нові знахідки - і реакція фашистів

Міф про безбарвність було додатково спростовано під час розкопок у Помпеях в 18-му столітті. Знахідки, зроблені в той час, показали незаперечні залишки фарби на численних предметах. Помпеї були зруйновані виверженням вулкана в 79 році нашої ери , і лава, що залила місто, захистила знахідки та зберегла їхні кольори.

У 19-му столітті великі розкопки на Акрополі в Греції завдали по цьому міфу ще більший удар. "Саме там були знайдені скульптури, знищені персами під час штурму Акрополя в 480 році до нашої ери", - зазначив Брінкманн.

Розкопки в Афінах дали змогу переконатися, що скульптури античності були кольоровими

Розкопки в Афінах дали змогу переконатися, що скульптури античності були кольоровими

"Коли афіняни повернулися до міста, вони не відновили ці скульптури, а поховали їх під святилищем, що допомогло їм зберегтися. Коли археологи розкопали їх через дві з половиною тисячі років у 1886-87 роках, деякі кольори були ще свіжими і неймовірно прекрасними", - сказав археолог. Тож до кінця 19-го століття стало вже точно зрозуміло: античність не була білою. Вона була кольоровою.

Але зі збільшенням впливу фашизму в 20-му столітті концепція знову помінялася. Кольорові статуї античності не вписувалися в естетику диктаторів Муссоліні, Франко, Гітлера чи Сталіна. Вони просто були занадто чуттєвими, каже Брінкманн.

"Треба враховувати, наскільки сильно втрата кольору зменшує чуттєвість; наскільки абстрактною стає сексуальність античних статуй, коли зникає колір", - додає він.

На виставці експонується понад 100 предметів, у тому числі 60 реконструкцій. Виставка є продовженням іншої, яка була проведена у Мюнхені у 2003 році і потім демонструвалася в 30 містах по всьому світу. Поточна виставка також мандруватиме світом. Зокрема, її покажуть у таких містах як Неаполь, Нью-Йорк та Сідней. 

В музеї Liebieghaus у Франкфурті виставка "Боги в кольорі" працюватиме до 30 серпня 2020 року.

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    Автор: Керстін Шмідт


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