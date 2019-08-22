Богдан назвав причину пред'явлення позову до журналістів

Керівник офісу президента України (ОП) Андрій Богдан через суд хоче домогтися, щоб журналісти програми "Схеми" і "Національної суспільної телерадіокомпанії України" (НСТУ) спростували інформацію про те, що у 2018-му та на початку 2019 років він перетинав білоруську повітряну ділянку кордону 11 разів, а починаючи з 2014 року нібито шість разів перетинав російський кордон, і в аеропорту "Внуково" зафіксовано його три злети та три вильоти.

"Перед зверненням до суду я двічі намагався врегулювати спір мирним шляхом за допомогою письмових вимог у позасудовому порядку, вказавши журналістам на хибність їхніх тверджень", - зазначив Богдан у коментарі, наданому прес-службою ОП у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, 23 серпня.

За його словами, другу досудову письмову вимогу про спростування недостовірної інформації було підкріплено копією офіційної відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України 12 квітня 2019 року.

Згідно з цим документом, в період з 12 квітня 2014 до 12 квітня 2019 років Богдан перетнув кордон України в напрямку Російської Федерації та Республіки Білорусь двічі - у травні 2014 року (один раз на виїзд 15 травня 2014 року і один раз на в'їзд 16 травня 2014 року).

"Незважаючи на наявність офіційної відповіді Державної прикордонної служби України, письмові вимоги про спростування інформації були залишені без задоволення", - зазначив Богдан.

У коментарі наголошується, що НСТУ в своїй відповіді повідомила, що не несе відповідальності за зміст передачі "Схеми: корупція в деталях", розміщеної в ефірі телеканалу "UA: Перший", фактично переклавши таку відповідальність на U.S. Agenсy for Global Media, до складу якого входить радіо "Свобода", що є виробником цієї програми.

"На таку відповідь слід зауважити, що ПАТ "НСТУ", навіть якщо і не є виробником програми, залишається її розповсюджувачем, а отже, за відсутності належних доказів достовірності інформації, відповідно до вимог чинного законодавства України, зобов'язується її спростувати", - зазначив керівник Офісу президента.

У свою чергу, київське бюро "Радіо Свобода" у відповідь на вимогу повідомило про нібито наявність у журналістів документального підтвердження поширеної інформації. Однак журналісти не надали доказів, пославшись на своє право не розкривати джерела, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Богдан подав позов про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації проти НСТУ, а також журналістів Наталії Седлецької, Валерії Єгошиної та Максима Савчука. Цей позов розгляне Шевченківський районний суд міста Києва. Підготовче засідання призначене на 19 вересня.