Богдан закинув Зеленському перетворення влади на "посміховисько"

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан розкритикував Володимира Зеленського та закинув йому порушення норм ділової етики, а також непрофесійність управління. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у четвер, 11 червня, після появи інтерв'ю Зеленського, в якому той розповів про стосунки з Богданом та його звільнення.

Зокрема Богдан закинув Зеленському створення для себе особисто та свого оточення комфортних умов замість боротьби з корупцією. "Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють", - написав колишній керівник Офісу президента.

На думку Богдана, Зеленський не зміг скористатися владними можливостями після здобуття більшості у Верховній Раді. "Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу в країні, яку Ви за чотири місяці перетворили у посміховисько", - зазначив він.

У відповідь на обговорення звільнення з посади голови Офісу президента Богдан зазначив: "Щодо позбавлення мене влади - так я Вам вдячний, тому що моє ім'я не матиме стосугку до хаосу, в який Ви кидаєте країну".

Також Богдан наголосив, що є носієм дуже чутливих знань для Зеленського та для країни, але пообіцяв "залишитися порядною людиною".

Раніше цього дня у виданні "Українська правда" вийшло інтерв'ю Зеленського. В ньому він розповів, що з самого початку мав ідею призначення Андрія Богдана генпрокурором. Однак потім він помітив, що керівника Офісу президента "влада з'їдає". Тому Зеленський звільнив Богдана і перестав з ним спілкуватися.

Андрій Богдан був одним із найближчих людей в оточенні Володимира Зеленського під час передвиборчої кампанії та в перші місяці після перемоги на президентських виборах. Йому нерідко закидали тісні стосунки із олігархом Ігорем Коломойським, адвокатом якого Богдан раніше був. Запам'ятався Богдан також і багатьма епатажними вчинками.

У лютому цього року Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента.