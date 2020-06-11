 Богдан закинув Зеленському перетворення влади на ″посміховисько″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Богдан закинув Зеленському перетворення влади на "посміховисько"

Після інтерв'ю, в якому Володимир Зеленський пояснив причини відставки Андрія Богдана, той розкритикував президента за недостатність зусиль у боротьбі з корупцією та закинув йому перетворення влади на посміховисько.

Андрій Богдан (архівне фото)

Андрій Богдан (архівне фото)

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан розкритикував Володимира Зеленського та закинув йому порушення норм ділової етики, а також непрофесійність управління. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у четвер, 11 червня, після появи інтерв'ю Зеленського, в якому той розповів про стосунки з Богданом та його звільнення.

Зокрема Богдан закинув Зеленському створення для себе особисто та свого оточення комфортних умов замість боротьби з корупцією. "Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють", - написав колишній керівник Офісу президента.

На думку Богдана, Зеленський не зміг скористатися владними можливостями після здобуття більшості у Верховній Раді. "Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу в країні, яку Ви за чотири місяці перетворили у посміховисько", - зазначив він.

У відповідь на обговорення звільнення з посади голови Офісу президента Богдан зазначив: "Щодо позбавлення мене влади - так я Вам вдячний, тому що моє ім'я не матиме стосугку до хаосу, в який Ви кидаєте країну".

Також Богдан наголосив, що є носієм дуже чутливих знань для Зеленського та для країни, але пообіцяв "залишитися порядною людиною".

Раніше цього дня у виданні "Українська правда" вийшло інтерв'ю Зеленського. В ньому він розповів, що з самого початку мав ідею призначення Андрія Богдана генпрокурором. Однак потім він помітив, що керівника Офісу президента "влада з'їдає". Тому Зеленський звільнив Богдана і перестав з ним спілкуватися.

Андрій Богдан був одним із найближчих людей в оточенні Володимира Зеленського під час передвиборчої кампанії та в перші місяці після перемоги на президентських виборах. Йому нерідко закидали тісні стосунки із олігархом Ігорем Коломойським, адвокатом якого Богдан раніше був. Запам'ятався Богдан також і багатьма епатажними вчинками.

У лютому цього року Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента.

Дивитись відео 06:24

100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019)

Також за темою

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Debatte - Poroschenko vs. Selenskyj

Зеленський: Я не вірю Порошенку, з ним не можна домовлятися 11.06.2020

Експрезидент України Петро Порошенко - "досвідчений маніпулятор і досвідчений політик", тож вірити йому не можна, вважає чинний глава української держави Володимир Зеленський.

Ukraine Andrij Jermak

Єрмак розраховує на проведення "нормандського" саміту в Берліні до кінця року 04.06.2020

Ще до кінця цього року глави держав та урядів країн "нормандської четвірки" зберуться на зустріч у Берліні, переконаний керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Deutschland Merkel empfängt Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt

Зеленський та Меркель обговорили домовленості "нормандської четвірки" 05.06.2020

Президент України Володимир Зеленський та канцлерка ФРН Анґела Меркель підтвердили необхідність імплементації домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки" в Парижі.

Реклама

Докладно

Закритий перехід у польській Медиці на кордоні з Україною, березень 2020 року

Як у Євросоюзі хочуть відкривати зовнішні кордони

З 1 липня Єврокомісія рекомендувала дозволяти в'їзд до Шенгенської зони, утім, не з усіх третіх країн.  

Віддалена робота

Дистанційна робота: соціологи з'ясували плюси й мінуси

Віддалена робота може бути більш продуктивною, ніж в офісі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  