 Блінкен пообіцяв заходи проти хакерів з Росії в разі бездіяльності Москви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2021

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Новини

Блінкен пообіцяв заходи проти хакерів з Росії в разі бездіяльності Москви

Глава Держдепу США закликав російську владу вжити заходів проти кіберзлочинців, які переховуються в РФ. Тим часом сайти хакерського угруповання REvil з невідомих причин відключені.

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав російську владу вжити заходів для боротьби з хакерами, які перебувають на її території. Про це він заявив у вівторок, 13 липня, виступаючи на конференції у Вашингтоні. "Наш меседж зрозумілий: країни, що переховують кіберзлочинців, несуть відповідальність за вжиття заходів. Якщо вони цього не зроблять, то зробимо ми", - підкреслив глава Держдепу.

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Тим часом, як передає агентство Bloomberg, сайти хакерського угруповання REvil, що, ймовірно, діє з Росії, виявилися недоступними. Вся онлайн-інфраструктура хакерів не працює, включаючи їхні платіжні портали й чат. Поки невідомо, з чим це пов'язано - тимчасовим збоєм або відключенням, вжитим самим угрупованням чи правоохоронними органами.

Розмова Байдена з Путіним і кібератака REvil

Це сталося через кілька днів після того, як президент США Джо Байден 9 липня під час телефонних переговорів закликав російського лідера Володимира Путіна протидіяти хакерським атакам, що здійснюються кіберзлочинцями з території РФ.

Хакери REvil скоїли за останній час низку резонансних кібератак з вимогою викупу за розблокування систем. Липнева кібератака на системи IT-фірми Kaseya торкнулася тисяч компаній по всьому світу. За повернення доступу до пошкоджених комп'ютерних систем нападники спочатку запросили 70 мільйонів доларів, проте згодом у розмові з журналістом Reuters зменшили суму до 50 мільйонів.

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