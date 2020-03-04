 Блумберг вийшов з виборчих перегонів і підтримав Байдена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2020

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Новини

Блумберг вийшов з виборчих перегонів і підтримав Байдена

Після невтішних для себе результатів "супервівторка" американський мільярдер Майкл Блумберг вирішив вийти з боротьби за пост кандидата в президенти від Демпартії й підтримав Джо Байдена.

Майкл Блумберг

Майкл Блумберг виходить з перегонів, щоб уможливити перемогу кандидата від Демпартії над Трампом

Американський бізнесмен і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг вирішив вийти з перегонів за висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії. 

"Три місяці тому я приєднався до перегонів у кампанії президентських виборів, щоб перемогти Дональда Трампа", - заявив у середу, 4 березня, 78-річний мільярдер, цитує AFP. "Сьогодні я виходжу з перегонів з тієї ж причини - щоб перемогти Дональда Трампа, адже мені зрозуміло, що моя подальша участь у перегонах лише ускладнить досягнення цієї мети", - додав бізнесмен.

Блумберг підтримав Байдена

Блумберг наголосив, підтримуватиме колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена. "Я працюватиму над тим, щоб зробити його наступним президентром США", - сказав Блумберг, цитує агенція новин Reuters.

Заява Блумберга пролунала після того, як стали відомі результати так званого "супервівторока" у США. За попередніми даними, саме Джо Байден вийшов уперед, випередивши свого головного суперника в боротьбі за участь у виборах президента США від Демпартії Берні Сандерса.

Блумберг посів четверте місце - після Байдена, Сандерса та Елізабет Воррен. Як повідомлялося, мільярдер Блумберг зумів перемогти на праймеріз лише в Американському Самоа.

Майкл Блумберг вважається одним з найбагатших американців. Його статки оцінюються в 58 мільярдів доларів США. На свою кампанію під час балотування на пост кандидата від Демпартії Блумберг витратив близько 500 мільйонів доларів США - це найбільше з-поміж решти кандидатів. 

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