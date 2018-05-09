Блок Сіндзо Абе не отримав більшості у дві третини у верхній палаті парламенту Японії

На проведених напередодні виборах до верхньої палати парламенту Японії коаліція на чолі з Ліберально-демократичною партією, лідером якої є чинний прем'єр-міністр Сіндзо Абе, отримала 71 місце. Такі дані підрахунку голосів оприлюднила в понеділок, 22 липня, виборча комісія Японії, передає Reuters.

Отримана політсилою Абе та її партнером по коаліції "Комейто" кількість мандатів у верхній палаті японського парламенту не дозволить їм сформувати більшість у дві третини мандатів, потрібну для ухвалення змін до конституції країни.

У верхній палаті парламенту Японії, котра має менше повноважень, налічується 245 місць. Щотрироки японці обирають близько половини складу верхньої палати парламенту. Зокрема на цих виборах було обрано 124 нових її представників.

До цих виборів партія прем'єра та її коаліційний партнер вже мали 70 місць у верхній палаті парламенту, щодо яких вибори відбулися раніше.

Абе сподівався отримати більшість у дві третини мандатів у парламенті, щоб мати можливість вносити зміни до пацифістської конституції Японії. Зокрема, Абе пообіцяв "чітко визначити роль сил самооборони в конституції", яка після кінця Другої світової війни забороняє Японії вести війну та мати власну армію.

У своїй політиці прем'єр зосереджується на пожвавленні економіки Японії та подальшому зміцненні обороноздатності країни на тлі ядерних і ракетних загроз Північної Кореї та дедалі більшої військової активності Китаю.

Раніше інформагенція AFP зазначала, що в разі перемоги правлячого блоку на нинішніх виборах Сіндзо Абе зможе залишитися прем'єром до листопада цього року. Таким чином він може стати очільником уряду, котрий найдовше перебував на своїй посаді за вcю історію країни. Він може перевершити рекорд прем'єрства Таро Кацура, який керував країною між 1901 і 1913 роками.