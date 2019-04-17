"Блок Петра Порошенка" хоче об'єднати проєвропейські сили на виборах до Ради

Політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" має намір об'єднати всі проєвропейські сили на виборах до Верховної Ради в 2019 році. Про це перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Кононенко сказав в оприлюдненому в четвер, 2 травня, інтерв'ю виданню "Сегодня".

"Петро Порошенко анонсував, що ми хочемо об'єднати всі проєвропейські сили. Всіх громадських діячів і організації, політиків та експертів, які сповідують ті ж принципи, що і ми, запрошуємо спільно йти на вибори", - зазначив він. Кононенко додав, що раніше проводилися переговори про створення об'єднаної партії, але вони не увінчалися успіхом.

Депутат заявив також про намір реформування структури всередині партії."Абсолютно несподівано нас стали підтримувати, і до нас готові приєднатися нові люди, які до цього займали нейтральну позицію або навіть критикували нас. Причому не "за Порошенка", а на основі ідеологічних принципів зі стратегічного вектору руху країни. Тому хвилю, яка пішла, ми маємо намір утримати... ми готуємося до з'їзду. Можу проанонсувати повне перезавантаження нашої партійної вертикалі ", - зазначив Кононенко.