 ″Блок Петра Порошенка″ хоче об′єднати проєвропейські сили на виборах до Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2019

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Новини

"Блок Петра Порошенка" хоче об'єднати проєвропейські сили на виборах до Ради

"Блок Петра Порошенка "Солідарність" має намір об'єднати всі проєвропейські сили на виборах до Верховної Ради України в 2019 році.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" має намір об'єднати всі проєвропейські сили на виборах до Верховної Ради в 2019 році. Про це перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Кононенко сказав в оприлюдненому в четвер, 2 травня, інтерв'ю виданню "Сегодня".

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Участь у чергових виборах до Верховної Ради Володимир Гройсман прагне брати з новою політичною силою, до якої увійдуть люди з позитивною репутацією. (23.04.2019)

Рішення про вихід зі складу фракції партії "Блок Петра Порошенка" оприлюднили Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм. (28.02.2019)

"Петро Порошенко анонсував, що ми хочемо об'єднати всі проєвропейські сили. Всіх громадських діячів і організації, політиків та експертів, які сповідують ті ж принципи, що і ми, запрошуємо спільно йти на вибори", - зазначив він. Кононенко додав, що раніше проводилися переговори про створення об'єднаної партії, але вони не увінчалися успіхом.

Депутат заявив також про намір реформування структури всередині партії."Абсолютно несподівано нас стали підтримувати, і до нас готові приєднатися нові люди, які до цього займали нейтральну позицію або навіть критикували нас. Причому не "за Порошенка", а на основі ідеологічних принципів зі стратегічного вектору руху країни. Тому хвилю, яка пішла, ми маємо намір утримати... ми готуємося до з'їзду. Можу проанонсувати повне перезавантаження нашої партійної вертикалі ", - зазначив Кононенко.

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