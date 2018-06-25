Блокування інтернет-ресурсів в Україні: інформаційна безпека російськими методами?

Спроба узаконити досудове блокування сайтів в Україні вже була. Влітку минулого року група депутатів з фракції "Народний фронт" зареєструвала два законопроекти, які пропонували внести зміни в існуюче законодавство в інформаційній сфері. Документи мали різні номери, але однакову назву "Щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері". Автори законопроектів пропонували надати дозвіл Службі безпеки України (СБУ) блокувати на 48 годин доступ до інформаційних ресурсів і сервісів в інтернеті за рішенням прокурора, слідчого чи Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), а вже потім звертатися до суду. Тоді ці законопроекти гостро розкритикували журналістські організації, Українська Гельсінська спілка з прав людини, омбудсмен України.

Після критики один з законопроектів-близнюків автори відкликали, інший приберегли до кращих часів. І такий час настав 21 червня цього року. Саме в цей день спікер Верховної Ради, член партії "Народний фронт" Андрій Парубій несподівано запропонував включити у порядок денний сесії законопроект №6688, що рік пролежав у комітеті з нацбезпеки та оборони, який очолює також член партії "Народний фронт" Сергій Пашинський. "Це інформаційна безпека країни, це протидія загрозам національній безпеці. Прошу підтримати, колеги, для забезпечення інформації безпеки", - вмовляв депутатів Парубій. І з другої спроби вони погодились включити законопроект "фронтовиків" в порядок денний.

Відповідь на кібератаки

Ініціатори документу пояснюють, що просто виконують рішення РНБО від квітня минулого року про персональні санкції, яке зобов’язує депутатів Верховної Ради розробити та впровадити механізм блокування інформаційного ресурсу операторами та провайдерами через телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні мережі. Як відомо, РНБО України очолює теж представник "Народного фронту" Олександр Турчинов.

Один з авторів законопроекту Дмитро Тимчук вказує на те, що передбачені законопроектом 48 годин надаються для того, щоб СБУ змогла саме отримати рішення суду. За цей час, за словами Тимчука, можна оперативно нейтралізувати інтернет-ресурс, звідки, наприклад, розсилається вірус. "Україна не раз стикалася з масованою кібератакою, однак інструментів швидкої нейтралізації такої кіберзагрози досі немає", - зауважує Тимчук.

"Небезпечний" вплив на владу

Законопроект майже ідентичний тому, що раніше відкликали і так само пропонує узаконити досудове блокування сайтів. Але окрім всього в ньому з’явилось більш широке визначення, що таке "технологічний тероризм". Зокрема, автори законопроекту дописали, що це злочини, які вчиняються з терористичною метою також із застосуванням комп'ютерних систем, мережі інтернет, які прямо чи опосередковано спрямовані, зокрема, на "порушення громадської безпеки", "провокації воєнного конфлікту" та на "здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян".

Правозахисник Євген Захаров занепокоєний наміром блокувати за критику влади

Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає таке визначення надзвичайно небезпечним, адже воно дозволяє СБУ блокувати інтернет-сайти, де обговорюються чи критикуються дії влади. "Миттєво блокувати інтернет-ресурс тільки тому, що на думку слідчого чи прокурора, цей сайт здійснює негативний вплив на людей чи владу, це серйозно підважує свободу вираження поглядів в Україні", - сказав DW Захаров. Він вказує на те, що провокувати дискусію у суспільстві про дії влади і є обов’язком медіа, однак подібні законодавчі ініціативи та визначення ставлять під загрозу свободу слова в Україні.

"Тиранія у чистому вигляді"

В Інституті масової інформації (ІМІ) занепокоєні тим, що галузь Інтернет ЗМІ в Україні може бути під контролем СБУ. "Якщо законопроект буде ухвалений, то це тиранія у чистому вигляді. Адже не всі слідчі чи прокурори, які ухвалюватимуть рішення про блокування сайтів без рішення суду, є компетентними у питаннях медіа і свободи слова", - обурена виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк. Вона припускає, що після голосування за документ в Україні почнеться масове блокування всеукраїнських "неугодних" сайтів, які критикують владу слідчими з регіонів. Романюк не виключає, що цю норму можуть використовувати як механізм тиску на бізнес-конкурентів. "Блокування ресурсу на кілька днів - це великі втрати, зокрема і для он-лайн бізнесу. За два дні бізнес може бути знищений повністю", - каже представниця ІМІ.

Коаліція "За вільний Інтернет" застерігає українську владу, що цей законопроект надмірно обмежує права людини і в разі його ухвалення українці можуть "засипати" скаргами Європейський суд з прав людини. "Коли необмежена дискреція влади, коли вона робить те, що хоче без чітко встановлених критеріїв, з точки зору прав людини це погану. Європейський суд багато розглядав подібних справ", - констатує медіа-юрист Платформи прав людини, представник коаліції "За вільний Інтернет" Олександр Бурмагін.

Натомість Дмитро Тимчук вважає критику необґрунтованою. Він зазначає, якщо рішення суду після блокування сайту не буде, а саме блокування стало наслідком зловживань якоїсь посадової особи в СБУ, то ЗМІ завжди може подати до суду. "Я не можу зрозуміти: люди, які волають про те, що Україна "програє в інформаційній війні" і "безсила перед кіберзагрозами", при найменшій спробі виправити ситуацію, не змінюючи тембр голосу, починають голосити про "диктатуру" і "утиск свободи слова", - написав Тимчук на свій сторінці у Facebook.

Калькування Росії?

Інтернет асоціації України також обурені ініціативою депутатів "воскресити" законопроект про досудове блокування сайтів. Адже він зобов’язує інтернет провайдерів придбати за свій рахунок і використовувати обладнання для блокування доступу до інтеренет ресурсів. "Цей законопроект інтегрує нас до Росії, де так само блокують доступ до сайтів. Де Європа?", - запитує представник Інтернет асоціації України Іван Пєтухов.

Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров підтверджує, що українські депутати скалькували російські обмеження в інтернені. "Практика блокування сайтів в Росії успішно діє. Наш сайт там неодноразово блокували таким чином, але навіть там було рішення суду. Насторожує, що українська влада вдається до російських методів. Це означає, що у нас немає розуміння факту, що Україна може виграти війну з Росією лише тоді, коли насправді буде вільною, демократичною державою", - вважає Захаров.

Очікується, що суперечливий законопроект буде розглянутий Верховною Радою у першому читанні ще на нинішній сесії Верховної Ради, яка завершиться у середині липня.