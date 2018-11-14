 Блискучий тріумф Зверєва: німець розгромив Джоковича у фіналі Підсумкового турніру ATP | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2018

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Новини

Блискучий тріумф Зверєва: німець розгромив Джоковича у фіналі Підсумкового турніру ATP

Німецький тенісист Саша Зверєв у двох сетах розгромив першу ракетку світу Новака Джоковича та став наймолодшим в історії переможцем престижного турніру.

Александер Зверєв святкує перемогу на Підсумковому турнірі ATP

Александер Зверєв святкує перемогу на Підсумковому турнірі ATP

Німецький тенісист Александер (Саша) Зверєв (Alexander Zverev) у фіналі Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) у Лондоні в неділю, 18 листопада, впевнено переміг першу ракетку світу серба Новака Джоковича - 6:4, 6:3.

21-річний німець здобув поки найбільший титул у своїй кар'єрі та став наймолодшим переможцем престижного турніру, в якому беруть участь восьмеро найкращих тенісистів за підсумками року. 

У першому сеті до рахунку 4:4 зберігалася рівна гра - кожен тенісист тримав свою подачу. У наступному геймі Зверєву вдалося взяти подачу Джоковича, а згодом на своїй завдяки блискучій подачі впевнено довести сет до перемоги - 6:4.

На початку другого сету Зверєв одразу зробив брейк (взяв подачу суперника), однак у наступному геймі занервував і одразу ж віддав свою - 1:1. Утім, в третьому геймі зробив ще один брейк та повів 2:1. Примітно, що Зверєву вдавалося перегравати Джоковича в тривалому обміні ударами на задній лінії - одному з головних козирів Джоковича. Молодий німець надалі в другому сеті зміг втримати свою подачу, а за рахунку 5:3 зробив ще один брейк. Матч він завершив феноменальним обвідним ударом. Блискуча перемога Зверєва - 6:4, 6:3. На груповій стадії кількома днями раніше німець у двох сетах поступився Джоковичу.

 

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На шляху до фіналу Зверєв у півфіналі обіграв легенду світового тенісу швейцарця Роджера Федерера (Roger Federer) - 7:5, 7:6. Невдоволення лондонської публіки викликав суперечливий момент: Зверєв зупинив гру у вирішальний момент на тай-брейку другого сету, коли бол-бой за межами корту випустив м'яч. Пункт, згідно з правилами, переграли, німець впевнено взяв очко на своїй подачі, а згодом доленосна помилка Федерера у грі з льоту допомогла Зверєву виграти матч. Після матчу Федерер зазначив, що суперник діяв за правилами, а він сам - пробачив хлопчика, який ненавмисне втрутився у перебіг матчу.

Саша Зверєв народився в Гамбурзі в родині тенісистів, вихідців з колишнього Радянського Союзу. Він став першим німцем за понад 20 років, якому вдалося виграти фінал Підсумкового турніру ATP. Востаннє з німців це вдалося в 1995 році легендарному Борису Беккеру (Boris Becker).

Нагадаємо, у жінок цього року Підсумковий турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) у Сінгапурі виграла українка Еліна Світоліна

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