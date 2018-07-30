 Близькі Шеремета подали скаргу до суду через бездіяльність Луценка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Близькі Шеремета подали скаргу до суду через бездіяльність Луценка

Близькі журналіста Павла Шеремета закидають генеральному прокурору Юрію Луценку бездіяльність у розслідуванні справи вбивства журналіста.

Павло Шеремет (фото з архіву)

Павло Шеремет (фото з архіву)

Редакторка "Української правди" Олена Притула подала скаргу до Печерського райсуду Києва на бездіяльність Генпрокуратури в розслідуванні справи вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомляється у четвер, 2 серпня, на сайті видання.

Притула переконана, що вибух, внаслідок якого загинув Шеремет, був терористичним актом. "Очевидно, що злочин вчинений з метою залякування як всього населення, так і журналістів зокрема", - зазначила редакторка "Української правди".

DW.COM

20 липня минає два роки з дня зухвалого вбивства у центрі Києва відомого журналіста Павла Шеремета. Журналісти і громадські активісти запитують: чому досі немає результатів слідства? (20.07.2018)

Через рік після вбивства журналіста Павла Шеремета слідство не може похвалитися прогресом у розслідуванні злочину. Правозахисники та журналісти зібралися з акцією в Києві, аби тиснути на владу. Репортаж DW. (20.07.2017)

Генпрокуратура України повідомила про чотири основні версії мотивів вбивства журналіста Павла Шеремета. Вже проведено понад 20 експертиз в рамках досудового розслідування. (20.07.2018)

Видання повідомляє, що Олена Притула, яка була цивільною дружиною вбитого журналіста, ще в лютому цього року звернулася до генпрокурора Юрія Луценка з проханням розслідувати справу як теракт, який призвів до загибелі людини. Реакції генпрокурора досі не було, повідомляє видання.

Притула просить суд зобов'язати генпрокурора почати розслідування за фактом "скоєння терористичного акту 20 липня 2016 року, що призвело до загибелі Павла Шеремета". Як цивільна дружина загиблого, Олена Притула вимагає зобов'язати Юрія Луценка визнати її потерпілою в цьому провадженні.

Нагадаємо, що Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року. Українська влада і правоохоронці оголосили розкриття цього вбивства своїм пріоритетним завданням. Відтоді минуло два роки, а громадськості нічого невідомо про те, чи просунулося розслідування, замовники і виконавці злочину не знайдені, не встановлені мотиви вбивства.

Дивитись відео 03:14
Now live
03:14 хв

"Рік без Пал Героїча": альтернативне розслідування колег Павла Шеремета (20.07.2017)

Аудіо й відео до теми

"Рік без Пал Героїча": альтернативне розслідування колег Павла Шеремета (20.07.2017)  

Також за темою

Ukraine Journalist Pawel Scheremt bei Explosion getötet

У справі про вбивство Шеремета проведено понад 20 експертиз - ГПУ 20.07.2018

Генпрокуратура України повідомила про чотири основні версії мотивів вбивства журналіста Павла Шеремета. Вже проведено понад 20 експертиз в рамках досудового розслідування.

Pawel Scheremet Journalist SW

Два роки без Павла Шеремета: чи просунулося розслідування? 20.07.2018

20 липня минає два роки з дня зухвалого вбивства у центрі Києва відомого журналіста Павла Шеремета. Журналісти і громадські активісти запитують: чому досі немає результатів слідства?

Pawel Scheremet Journalist

Вбивство Шеремета: слідчі заявляють, що досі немає доказової бази 13.04.2018

Служба безпеки України заявила, що досі відсутня доказова база у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Розкриттю злочину заважають "обставини", каже заступник глави СБУ Віктор Кононенко.

Докладно

Спека

Спека в Європі та зміни клімату

Вчені кажуть, що мають докази взаємозв'язку між екстремальними температурами та кліматичними змінами. 

Працівники на сталевому виробництві в Китаї

США підвищать мита на товари з Китаю

США має намір обкласти новими митами імпорт з КНР. Під дію мит підпадатимуть товари на суму 200 мільярдів доларів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  