Близькі Шеремета подали скаргу до суду через бездіяльність Луценка

Редакторка "Української правди" Олена Притула подала скаргу до Печерського райсуду Києва на бездіяльність Генпрокуратури в розслідуванні справи вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомляється у четвер, 2 серпня, на сайті видання.

Притула переконана, що вибух, внаслідок якого загинув Шеремет, був терористичним актом. "Очевидно, що злочин вчинений з метою залякування як всього населення, так і журналістів зокрема", - зазначила редакторка "Української правди".

Видання повідомляє, що Олена Притула, яка була цивільною дружиною вбитого журналіста, ще в лютому цього року звернулася до генпрокурора Юрія Луценка з проханням розслідувати справу як теракт, який призвів до загибелі людини. Реакції генпрокурора досі не було, повідомляє видання.

Притула просить суд зобов'язати генпрокурора почати розслідування за фактом "скоєння терористичного акту 20 липня 2016 року, що призвело до загибелі Павла Шеремета". Як цивільна дружина загиблого, Олена Притула вимагає зобов'язати Юрія Луценка визнати її потерпілою в цьому провадженні.

Нагадаємо, що Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року. Українська влада і правоохоронці оголосили розкриття цього вбивства своїм пріоритетним завданням. Відтоді минуло два роки, а громадськості нічого невідомо про те, чи просунулося розслідування, замовники і виконавці злочину не знайдені, не встановлені мотиви вбивства.